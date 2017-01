Trillo solicita de forma oficial su reingreso al Consejo de Estado

info Libre

Y, de nuevo, la puerta giratoria

Federico Trillo ha solicitado ya de forma oficial su reingreso al Consejo de Estado . Así lo confirman afuentes de la institución presidida por. Las citadas fuentes aseguran que el exministro de Defensa dio el paso "hace unos días". Letrado del Consejo de Estado en situación de servicios especiales, Trillo disponía de un mes para solicitar la vuelta a su plaza de funcionario desde que el sábado 14 de enero el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba su cese "a petición propia" como embajador de España en Reino Unido.En el Gobierno y el propio Trillo defendieron que su marcha de la embajada estaba escrita y que no habría podido producirse antes por la larga situación del Ejecutivo en funciones. Pero se precipitó el jueves 12 de enero después de que eldurante la tragedia del Yak-42 vio cómo se quedaba solo en la posición y asunción de responsabilidades mantenida por los conservadores en los últimos años.Fue precisamente un informe del Consejo de Estado, la institución a la que regresa el que motivó un giro por parte del PP que asumió en primera persona la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.El texto del Consejo de Estado, adelantado por El País y publicado íntegramente por, destaca que la causa del accidente del Yak-42 fue el agotamiento y el estrés de los pilotos tras 22 horas de vuelo, además del hecho de que no hubieran recibido formación para afrontar este tipo de situaciones, lo que les llevó a desorientarse y estrellar el avión contra el monte Pilav (Turquía).La secretaria general del PP reconoció, tras conocer el informe del órgano consultivo, que la Administración tiene unay se reunió con laEl propio Rajoy siguió a Cospedal. Así, en menos de diez días, el líder del PP pasaba de espetar nada más conocer el informe que "eso ya está sustanciado judicialmente" y "ocurrió hace muchos años" a señalar que estaba de acuerdo con "la posición" que había mantenido la ministra. En el pasado, los conservadores habían atribuido a razones políticas la indignación que provocó tanto el accidente como la gestión posterior que hizo el PP.Fue tras escuchar a Rajoy manifestar que compartía la gestión de su ministra de Defensa cuando Trillo convocó a los medios en Londres para anunciar que aceleraba su marcha. "Quiero desear suerte a mi sucesor, y como saben también he anticipado, mi intención es, dijo a los periodistas.En su breve comparecencia ante los medios de comunicación, el exministro de Defensa no hizo una sola mención ni a la tragedia ni a las familias de los fallecidos. Hasta que Cospedal pidió perdón la postura oficial del Gobierno había sido que la petición de perdón era una cuestión personal del propio Trillo.La posición de Trillo quedó todavía más en evidencia cuando la semana pasada Cospedal compareció en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados . En esta cita, tras la insistencia de los partidos de la oposición, la número dos del PP pidió perdón.El Gobierno ha elegido al diplomático Carlos Bastarreche, que en 2014 fichó por la empresa aeronáutica Airbus dos meses después de ser cesado como embajador en Francia, para sustituir a Federico Trillo como embajador de España en Reino Unido.La elección de Bastarreche cayó como un jarro de agua fría en sectores de la carrera diplomática, que consideran que un diplomático en excedenciapara asumir esta plaza en pleno proceso del Brexit.