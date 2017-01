Xelo Huertas (Podemos), cesada como presidenta del Parlamento Balear

Campomar dice que el informe era "innecesario"

Huertas ya había salido del edificio

La Mesa del Parlamento balear ha acordado este miércoles el cese de la presidenta Xelo Huertasy sin que estuviera presente la propia Huertas, según ha informado Europa Press.El cese se produce por haber dejado de pertenecer a su grupo parlamentario (Podemos) , tal y como preveía el informe de los servicios de la Cámara en base al reglamento.La Mesa había comenzado a las 11.15 horas de esta mañana y se ha reanudado a las 16.00 horas tras un receso para estudiar el mencionado informe. Además, esta Mesa retomaba la sesión que se vio interrumpida la semana pasada.Huertasporque se había inhibido de participar al tratarse de una cuestión que le afecta directamente, de manera que el vicepresidente, Vicenç Thomàs, ha dirigido la sesión.En declaraciones a los medios, Thomàs ha explicado que ahorahasta que se escoja a un nuevo presidente, lo que podría suceder en el pleno ordinario del 7 de febrero o antes si se convoca un pleno extraordinario (para el día 1 o 2).Por otra parte, se producirá elde todo el personal eventual ligado al cargo de presidente, pero también se les vuelve a nombrar, excepto a las tres personas del gabinete de la presidenta, cuyos puestos quedan vacantes hasta que haya nuevo presidente.Además, las dos diputadas expulsadas de Podemos, por lo que tanto este grupo como el de Podemos deberán abordar ahora la composición de las comisiones como consecuencia de este cambio.A continuación, esta decisión debe comunicarse al Rey Felipe, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, y se publicará esta misma tarde en el boletín oficial del Parlament, sin que sean necesarios más trámites para hacerse efectivo el cese.Por todo ello, queda aplicado el artículo 39c del Parlament, que establece que los miembros de la Mesa cesan como talesSobre esto, Thomàs ha subrayado que los miembros de la Mesa sólo podían tomar esta decisión porque "deben cumplir y hacer cumplir el reglamento" y debíanno obstante, respecto a la demanda interpuesta por Huertas contra la expulsión de Podemos, Thomàs ha indicado aludiendo al informe jurídico que "lo que suceda en la jurisdicción civil" se considera aparte y que "no afecta" al funcionamiento de la Mesa. "El Parlament necesita pasar página", ha enfatizado Thomàs.Por su parte, la miembro de la Mesa Joana Aina Campomar (MÉS) ha calificado el informe de "innecesario" porque desde su partido –y desde PSIB y Podemos– ya defendían que se debía aplicar el artículo 39c de forma automática.Asimismo, se ha alegrado porque el cese "da paso a que la Mesa pueda hacer su trabajo de tramitar iniciativas parlamentarias".Paralelamente, Campomar ha dejado en manos de los portavoces y los grupos parlamentarios la elección de un nuevo presidente, si bien"Cualquiera se sentiría halagado", ha apuntado.Por otro lado, la portavoz parlamentaria del PP,, ha asegurado que "el desbloqueo en el Parlament ha venido de la mano del PP", mientras que Podemos ha valorado el fin del "circo político" y ha defendido que les corresponde proponer un candidato, porque no están dispuestos a "revocar" la decisión del Consejo Ciudadano Autonómico ni los 'Acords pel canvi'.El cese de Huertas se ha hecho público cuando la hasta ahora presidenta ya había salido del edificio, sin apenas hacer declaraciones.En ese momento,según ha indicado a los periodistas; asimismo, ha evitado hacer declaraciones sobre su demanda contra Podemos porque el caso "está 'sub judice'": "Será la juez quien dirá", ha manifestado.