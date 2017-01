Declaración judicial

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda,, ha mantenido que el Gobierno no tiene "capacidad de instruir" a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre la realización de investigaciones, ya quey, en todo caso, ha invitado a la Agencia Europea (ERA) a analizar el expediente, informó Europa Press.Así se ha pronunciado al ser cuestionado este jueves en Vigo respecto a la exigencia de la Eurocámara de que se abrasobre el siniestro del Alvia ocurrido en Angrois en julio de 2013, tras la conclusión de la ERA de que el accidente no fue "investigado independientemente" por la CIAF, que tampoco indagó "adecuadamente" las causas.Sobre esta cuestión, Gómez-Pomar ha recalcado que hay unaabierta para "analizar todos los extremos del accidente", que dejó 81 muertos y más de un centenar de heridos el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela, y ha añadido que, "desde Fomento, las puertas están abiertas a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para que trabaje con la CIAF y analice el expediente"."Como se ha venido haciendo, hay plena y absoluta colaboración del Gobierno de España con las instituciones europeas", ha incidido, antes dede la Agencia Ferroviaria Europea tienen "a su disposición" el expediente y toda la documentación sobre este accidente, "como no puede ser de otra manera".Por otro lado, acerca de quehayan trasladado a las víctimas del accidente del tren Alvia en Angrois su "total disposición" a declarar en el juzgado que instruye la causa, Gómez-Pomar ha incidido en que "corresponde al juez, a instancia propia o del fiscal, citar a cuantas personas e instituciones considere oportuno".En cualquier caso, ha asegurado que el Gobierno será "" con el criterio y la voluntad del juez, así como con todo el proceso judicial, que ha subrayado que "se debe llevar a cabo con independencia y criterio que el juez tenga".