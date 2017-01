El PSOE critica el "populismo destructivo" de Podemos y la "involución conservadora" del PP

info Libre

La comisión gestora del PSOE aprobó este jueves el documento de bases políticas para la ponencia marco del 39º Congreso Federal, previsto para el 17 y 18 de junio. Según el portavoz de la dirección interina, Mario Jiménez, el texto es un "diagnóstico de cómo han llegado hasta aquí el PSOE y España", de "cómo ha afectado la policrisis" y de cómo puede el partido construir un nuevo proyecto que proporcione soluciones claras a los problemas de los ciudadanos y le permita recuperar la confianza de los votantes. Este primer análisis argumenta que frente a "los proyectos conservadores" que suponen una "involución", los "proyectos rupturistas" y el "populismo destructivo", la socialdemocracia debeTal como publicó a finales de diciembre , la cúpula transitoria del PSOE encargó a diez personas este trabajo para reflexionar sobre el proyecto socialista y redefinir sus líneas maestras. Los elegidos fueron, que fue portavoz del Gobierno con Felipe González;, ministra también con González;, portavoz en el Parlamento Europeo desde octubre; el diputado vasco; la exdiputada y profesora de Derecho del Trabajo, con escaño en el Congreso por Madrid; el que fuera jefe de gabinete de Zapatero,; el sociólogo y diputado, y, filósofa y miembro del Consejo de Estado.Ferraz no les pidió un informe extenso, de modo que la versión final tiene 13 folios [ver en PDF] . Las reuniones se celebraron en la sede del PSOE y los trabajos comenzaron en noviembre. Jiménez, hombre fuerte de Susana Díaz en la dirección transitoria, actuó como coordinador del documento, mientras que Urquizu asumió la tarea de "ensamblar" las distintas partes que se redactaron en las múltiples sesiones de debate. Además de analizar la deriva de los últimos años y proponer grandes líneas de reflexión, el texto fija: lograr un empleo de calidad, acabar con la pobreza, modernizar la economía, conseguir la igualdad de género y luchar contra la corrupción y por la transparencia.Según esta primera reflexión de cara al Congreso Federal, "las ideas fuerza" del proyecto socialdemócrata del PSOE se resumen en la necesidad de lograr "una sociedad justa en una democracia fuerte". "Es un planteamiento que se aleja de la involución conservadora en términos de cohesión social y de las propuestas populistas", razonan los autores del análisis. Según expresó Jiménez , el objetivo es "alejar la amenaza de la agresión a los ciudadanos que suponen las políticas del PP" y "apostar por la democracia", que está "cuestionada por un populismo destructivo que pretende debilitar nuestro sistema político" a través dey que, en opinión del portavoz de la gestora, encarna Podemos.Así, en materia de empleo, los socialistas plantean que es necesario crear puestos de trabajo "decente", además de luchar contra las desigualdades que producen la dualidad del mercado laboral español y la "pérdida de poder negociador" de los trabajadores. Unido a este primer punto, el informe del PSOE apuesta por una "ambiciosa propuesta de modernización" del sistema educativo, las relaciones laborales y la fiscalidad. "Muchos de estos elementos deben adaptarse a un nuevo tiempo económico, marcado por una exigencia de desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, reza el documento.El PSOE también señala que hay que seguir desarrollando el Estado de Bienestar y se propone construir un "nuevo pilar", además de la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia, cuya financiación plantean mejorar. Ese quinto pilar, apunta el texto, debe servir para ", especialmente la que afecta a los niños". Las dos últimas ideas clave de esta suerte de guía ideológica resumida recalcan que "a pesar del camino recorrido" las mujeres "no obtienen en la sociedad la posición que les corresponde", por lo que hay que priorizar la lucha por la igualdad de género; y que hay que "seguir empoderando a la ciudadanía y a las instituciones para combatir la corrupción".El texto define la socialdemocracia como "una aspiración reformista que ambiciona grandes consensos sociales" y cuyo principal valor es "transformar la sociedad sin generar rupturas traumáticas ni conflictos sociales". Pero las ideas socialdemócratas, dicen los autores, no han sido "inmunes" a una crisis que ha mermado derechos y ha aumentado la desconfianza hacia las instituciones, los políticos, los partidos y los sindicatos. En el caso del PSOE, ello ha derivado en un "cuestionamiento" de "algunas de sus principales certezas ideológicas" y en una disminución del apoyo social, que le ha llevado a encadenar los peores resultados de su historia el 20D y el 26J ypara evitar unos terceros comicios que "con toda seguridad" habrían "reforzado" al PP.Para recuperar apoyo, prosigue el texto, el PSOE debe ensamblar propuestas que respondan a los retos de "el reparto de costes y beneficios" del progreso tecnológico, el fortalecimiento de la democracia representativa "como forma óptima de democracia" y la incorporación de más elementos de "participación ciudadana" –como la apertura de las listas electorales y la rendición de cuentas de los representantes públicos–. "La socialdemocracia debe defender una política transformadora, eficaz y realista desde los valores de la mayoría, que son la igualdad, la libertad y la justicia, y sin perder la tensión utópica que siempre ha inspirado a los socialistas a proponer nuevos horizontes.por nuestra capacidad de entendimiento con la gran mayoría de la sociedad y de los actores políticos demócraticos", se apunta.En la cuestión territorial, este documento de bases para la ponencia del congresoy reclama "un conjunto de reformas" –el Senado, los mecanismos de cooperación entre comunidades autónomas, la financiación, la protección de las distintas identidades culturales– para que se mantenga la "relación fraternal y de afecto", en línea con lo que plantea la declaración de Granada aprobada por el partido en 2013 [ver en PDF] Finalmente, y en el capítulo orgánico, se propone "fortalecer" el partido, "algo dañado tras los últimos meses", y se señala a "la endogamia" como una de las "principales dificultades" del PSOE. En ese sentido se admite que es necesario abrir la organización a la sociedad ypor los que se rija la conformación de las distintas direcciones en los diferentes niveles territoriales. Finalmente, se plantea la necesidad de combinar "los cambios de democratización" de la vida interna con la estructura de cuadros y órganos de democracia representativa., toda vez que ahora conviven tres sistemas distintos: la democracia directa para elegir al secretario general; los comités federal, regionales y provinciales, que se asemejan a un sistema parlamentario; y las agrupaciones, que para los autores del documento "responden más bien a modelos asamblearios". "El reto es que estas tres ideas puedan convivir sin choques de legitimidades".Según detalló Jiménez este viernes en rueda de prensa, al término de la reunión de la comisión gestora, antes del Congreso Federal. Uno, a finales de febrero, sobre política socioeconómica. El segundo, a finales de marzo, sobre la definición ideológica del partido y las "fronteras" de su proyecto. Además, confirmó que en ese cónclave de junio se aprobarán unos nuevos estatutos de los que no ofreció más detalles a preguntas de los periodistas.La reunión de la dirección provisional del partido este jueves fue la primera en la que hubo una representante del PSC, Teresa Cunillera . La presencia de un miembro del PSC estaba prevista desde el nombramiento de la dirección interina el 1 de octubre, pero esa incorporación se retrasó tanto por el congreso de los socialistas catalanes como por las tensiones con Ferraz. El nombre de Cunillera sonó ya en noviembre, y fue finalmente propuesto por la Ejecutiva del PSC y ratificado por los representantes de la formación catalana en el Comité Federal del PSOE en la tarde de este miércoles. Los socialistas catalanes esperan que la "experiencia" de CunilleraPor su parte, la comisión bilateral PSOE-PSC que revisa las relaciones bilaterales se reunirá este viernes. Como avanzó, ambos partidos manejan un acuerdo que permitiría votar en las primarias a la Secretaría General a los militantes socialistas catalanes siempre que se inscribieran previamente en un censo al efecto . Jiménez no quiso avanzar ninguna concreción sobre la fórmula y pidió esperar hasta la reunión de la comisión. En todo caso, la gestora quiere abordar otras materias en esa reunión, como la necesidad que en su opinión hay de fijar procedimientos compartidos paraespecialmente en procesos electorales que afecten al ámbito de toda Cataluña.