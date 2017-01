Nadal descarta cualquier modificación en el actual sistema del mercado mayorista eléctrico

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha descartado este jueves cualquier modificación en el actualconocido como pool, y su sistema marginalista, según ha informado Europa Press.En comparecencia en el Congreso para explicar el comportamiento de los precios de la energía, Nadal explicó que el actual sistemay señaló que tan solo hay "una fuerte discusión" en el "paquete de invierno" de la Unión Europea respecto a cómo retribuir a las energías térmicas."Si hacerlo solo con puntas o retribuir con pagos por capacidad. La postura de España sobre esta cuestión esya que con falta de interconexión no es fácil decantarse por un sistema u otro", ha indicado al respecto.Nadal señaló que esta espiral alcista en los precios tiene como razón principal un cúmulo de factores que van desde "la tensión de precios internacionales de las materias primas", con el petróleo, el gas y el carbón doblando y triplicando su precio con respecto a hace un año, a la situación "muy específica" vivida en Europa con laA todo ello, se han unido los problemas como laque han encarecido todavía más este producto, y las condiciones meteorológicas en España, con producción eólica "muy inferior a lo habitual" y unas reservas hidráulicas que están "tremendamente bajas". "Lo que ha hecho que la posibilidad de utilización de la hidráulica es prácticamente nula", destacó.Así, Nadal, aseguró que en el pasado ya ocurrieron episodios alcistas como el vivido estos días con el precio de la electricidad y que no es descartable que vuelvan a darse, "ya que es típico del mix" energético español."Else alcanzó en 2013 y tampoco es una situación que no va a volver a darse", subrayó al respecto el ministro.Además, el ministro recordó que se ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un informe para saber si ha existido algún comportamiento irregular, ya que en el actual contexto se ha dado "el río revuelto", y "hay que evitar que haya ganancias de pescadores", dijo.