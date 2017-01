Podemos se querella contra el periodista Inda y dos excomisarios por "extorsionar" a la Casa Real y al CNI

Libre

Fondos reservados de Corinna

Podemos ha interpuesto este jueves en la Audiencia Nacional una querella contra el periodistapor los presuntos delitos de "extorsión, obstrucción a la justicia y encubrimiento", según el documento al que ha tenido accesoLa formación morada apoya su querella de forma íntegra en una información del diario Público , difundida este jueves y titulada La brigada política de la Policía chantajea al CNI y a la Casa Real con tirar de la manta del caso Corinna , en la que se sostiene que los agentes querellados, ambos jubilados de forma reciente, han utilizado al periodista Eduardo Inda, del periódico digital Okdiario , para"Según lo publicado, una serie de grabaciones demostrarían que altos funcionarios de la Policía, en particular los querellados Villarejo y Pino, estarían presuntamente amenazando a la Casa Real y al CNI consi no se atienden sus requerimientos de obtener impunidad en los concretos procedimientos penales en los que se les investiga la presunta comisión de delitos por parte de lo que se ha denominado la mafia policial", especifica la querella.El diario Público indica que los excomisarios, que serían las fuentes informativas de los artículos publicados sobre el presunto affaire sexual de Juan Carlos de Borbón con la vedette Bárbara Rey, también estarían ", así como detalles de los presuntos pagos que ella recibió a cambio de su silencio, si no se pone fin a las pesquisas por la que ya está imputado un comisario, José Manuel Villarejo Pérez, y se amplía esa investigación hasta el propio ex director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino".Público asegura también que los excomisarios tenían intención de airear los pagos de fondos reservados que supuestamente recibió Corinna, la amiga "entrañable" de Juan Carlos, ya que lo reconoce el comisario principal Enrique García Castaño, perteneciente a la Comisaría General de Información, ena la noticia El periódico completa que los excomisarios quieren que se les, que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, en la que el excomisario Villarejo ya declaró como investigado.La querella de Podemos considera que, de probarse los hechos publicados, "al comprometerse la dignidad y profesionalidad de las personas que integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva". Por ello, además de la querella, la formación morada reclama ser considerada acusación popular en la investigación que realice la Audiencia Nacional.