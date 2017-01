Casi 300 presos de ETA presentarán demandas en Estrasburgo por cómputo de penas y dispersión.

Trámites largos

Un total de 281 presos de ETA presentaránde Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, de las cuales 260 se corresponden a casos de dispersión y las otras 21 a la no computación en el Estado español de penas cumplidas en otros países europeos, según ha dado conocer la asociación a favor de los presos etarras Etxerat.En una rueda de prensa en San Sebastián, han dado cuenta de dos demandas que, "tras un largo recorrido jurídico", se encuentran ya en el TEDH. Las iniciativas presentadas están relacionadas con el alejamiento y, en su opinión, la no aplicación de la ley marco europea del cómputo de las penas cumplidas en otro país miembro, "dos de lasde las muchas que conforman la actual política penitenciaria".La primera iniciativa es la que interpuso Josetxo Arizkuren, alias Kantauri, y que han secundado otros miembros de ETA en la cárcel. Se trata de 260 recursos, "cada uno de los cuales".Etxerat ha detallado que han presentado tres peticiones ante "laa computar las penas ya cumplidas en el Estado francés". Se trata de Santiago Arrozpide, Alberto Plazaola y Francisco Mujika. Otras 21 "están listas para ser presentadas en este tribunal, siendo 50 el total de presos a quienes no se les computa la condena ya cumplida" en Francia, según informa Europa Press.Etxerat ha sostenido que para los familiares y allegados de miembros de ETA la dispersión supone "por no renunciar al derecho a la vida familiar". Aunque esperan un pronunciamiento favorable, han reconocido que "el tiempo no corre a su favor"."Los trámites son largos y habrá que esperar mucho tiempo hasta que el Tribunal resuelva, mientras que nuestra situación y la de nuestros familiares encarcelados", han expresado.Por eso, Etxerat ha confiado en que la "desactivación" de estas medidas llegará antes que la resolución del Tribunal de Estrasburgo. "Confiamos plenamente en la sociedad vasca, en su capacidad de evitar que el Gobierno español haga prevalecer las estrategias de venganza sobre el respeto a los derechos humanos", ha concluido.