El Gobierno llama al diálogo entre Trump y México y ve "prematuro" convocar una cumbre

Datos fiscales

El portavoz del Gobierno,, ve "prematuro" que se convoque una Cumbre Iberoamericana para abordar la tensa relación entreEn política internacional, dijo, "hay que ser firme, pero pausado, y tomarse tiempo. No hay que intentar ir muy deprisa", añadió.Esta era la respuesta del también titular de Educación a la pregunta de si el Gobierno tiene en mente coger el guante de las demandas delLa Comisión Gestora del PSOE emitió un comunicado en el que solicita la convocatoria de una Cumbre Iberoamericana extraordinaria entre los países de América Latina, y además unpara dirimir la postura común de los países miembro de la UE ante el nuevo Gobierno de Estados Unidos.En sus respuestas, el Ejecutivo hizo un llamamiento a que EEUU y México restablezcan un "clima de diálogo respetuoso, de entendimiento y de cooperación". "Los mexicanos saben que cuentan siempre, dijo convencido de que ambos países "deben entenderse desde la amistad y la cercanía que siempre han presidido sus relaciones".En Moncloa subrayan que antes de tomar cualquier tipo de decisión al respecto es muy importante saber qué quiere México. Los contactos los llevará elEste jueves se conoció que el presidente de Estados Unidos pretende obligar a México a pagar el muro que la potencia norteamericana construirá en la frontera común a través de un impuesto específico. Así lo reveló el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.Spicer sostuvo que el magnate neoyorquino pretende financiar la construcción del muro con un impuesto del 20% sobre todas las importaciones procedentes de México, informó Europa Press.Por otra parte, Méndez de Vigo, que compareció en rueda de prensa junto al ministro de Fomento, calificó delas declaraciones del ya exsenador de ERCen las que apuntaba a que la Generalitat tiene los datos fiscales de los catalanes ilegalmente. A su juicio,"La Fiscalía ha decidido actuar de oficio en el caso dey no me consta que haya ninguna otra noticia", dijo preguntado sobre si el Gobierno,tenía previsto abrir una investigación.El juez Vidal reveló que la administración autonómica maneja la información fiscal de todos los contribuyentes catalanes pese a ser ilegal., llegó a decir. Unas palabras que le llevaron a presentar su renuncia al escaño.