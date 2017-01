Garzón denuncia que en el debate interno de Podemos usen a IU como contraejemplo

"Intento de desprestigiar"

Pablo Iglesias pide disculpas

Compañero @agarzon A todos los aliados les debemos respeto. Desde la fraternidad y en nombre de Podemos: disculpadnos. Salud y unidad pic.twitter.com/hsSOZoiq4f — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 27 de enero de 2017

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha enviado este viernes una carta al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y al responsable del partido morado, Pablo Echenique, para quejarse de que IU se está viendo salpicada porhasta el punto de ser utilizada como contraejemplo. "Es una práctica intolerable y desleal", denuncia.Según ha informado Europa Press, en este proceso preparatorio de Vistalegre II, la relación con IU e incluso su modelo organizativo han sido utilizados por los dirigentes de Podemos para marcar diferencias. Así,alertó contra una fusión con IU al margen de la militancia, y el anticapitalistacriticó la propuesta organizativa del número 2 por ser una "IU 2.0".Garzón, que ya replicó a Errejón en las redes sociales y tuvo que enviar una carta a sus militantes para dejar claro que IU no tiene prevista ninguna fusión , ha decidido dar ahora un paso más y dirigirse a los máximos dirigentes de Podemos para lanzar una"Estamos viendo con enorme preocupación cómo en el marco de ese debate interno en Podemos distintas facciones han tomadofaltar al respeto a IU en diferentes formas", denuncia la carta de Garzón.Según detalla, "no se trata del uso de palabras gruesas, sino del intento de desprestigiar" a IU y "ponerle como contraejemplo de la propuesta de cada facción". "Nos parece una prácticay llamamos a la reflexión profunda a los dirigentes de Podemos", añade.A su juicio, "todos los espacios de confluencia, desde los institucionales hasta los sociales, se resienten ante este tipo de declaraciones", y avisa: "Esta actitud contribuye a generar unpara la construcción de espacios conjuntos en el futuro".Garzón, que firma la carta con su responsable de Organización, Ismael González, sostiene que en IU estány que no tienen inconveniente en debatir con otros sobre cómo estructurar una organización, pero siempre "con lealtad" a sus ideas y a sus aliados.Por su parte, el secretario general de Podemos,, ha querido disculparse mediante Twitter frente a las quejas sobre este asunto. "Compañero Garzón. A todos los aliados les debemos respeto. Desde la fraternidad y en nombre de Podemos: disculpadnos. Salud y unidad", escribe.