Patxi López dice que ningún candidato es un "traidor" y avisa: "Si nos seguimos gritando, no nos van a escuchar"

Insiste en que irá "hasta el final"

El diputado vasco y aspirante a la Secretaría General del PSOE Patxi López defendió este viernes que se presenta a estas primarias parae hizo un llamamiento a la tranquilidad en esta carrera, defendiendo que. "Si nos seguimos gritando, nadie nos va a escuchar", dijo.Así lo señaló el exlehendakari vasco ante unas 300 personas reunidas en el centro de arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada, donde estuvo arropado por una gran representación orgánica del PSOE de Madrid, entre ellos el alcalde de esta localidad, Manuel Robles, y la secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández.También estuvieron muchos de los alcaldes socialistas, que, como la dirección del PSOE-M, apoyaron al ex secretario general Pedro Sánchez y que, ahora, apuestan por la candidatura de Patxi López.López se dirigió a toda la militancia socialista para asegurar que en esta carrera va a irporque quiere "unir al partido y".El también expresidente del Congreso se mostró seguro de queen estas primarias y defendió que hay que respetar a todo el que quiera defender una propuesta y ser "el secretario general o la secretaria general". Y aseguró que "de nada"suyo. "Todos seremos socialistas defendiendo aquello en lo que creemos para mejorar nuestro partido", dijo.López lamentó que los socialistas hayan "dedicado demasiado tiempo" a los asuntos internos y sus bases "lo han pasado francamente mal". "Sé que", admitió, lamentando que los dirigentes, entre los que se incluyó, dedicó mucho tiempo a sus problemas en lugar de ocuparse de los de la gente.Por eso, defendió quey "abrir un nuevo tiempo para unir al PSOE", pero que esto no se puede hacer "con apaños ni con parches". "Las cosas hay que hacerlas bien, es la hora de los militantes, es la hora de primero debatir, después elegir y, al final, integrar", remachó.Así, y después de que los militantes recibieran con aplausos su intención de llegar "hasta el final" con este compromiso, garantizó que va a defender el derecho de la militancia a decidir cómo quieren su proyecto futuro.Con él, insistió, no habrá "apaños", sino un debate de ideas y de propuestas que acabarán con el voto en urna de los afiliados y, después, en el espacio "de la suma, de la integración".Pero, en este punto, avisó también de que no entiende "la unidad del partido", porque no quiere que el PSOE sea "un partido de pensamiento único, donde uno piensa y los demás obedecen".