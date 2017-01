Pedro Sánchez acusa a "algunos poderes" de querer "truncar" su proyecto político para el PSOE

Sánchez contacta con sus simpatizantes

Pedro Sánchez cree que es víctima de un ataque de ciertos "poderes" que quieren truncar su proyecto para el PSOE. En este contexto enmarca una información difundida por laSexta sobre las declaraciones realizadas por el ya exsenador de ERC Santi Vidal , quien afirmó que Sánchez había mantenido una "reunión secreta" en abril del pasado año con miembros de ERC, en la que el entonces candidato a la investidura presuntamente aseguró que la independencia de Cataluña era "cuestión de tiempo", que con él como presidente del Gobierno se archivarían los procesos por el 9N, que no aplicaría el artículo 155 y que finalmente se celebraría un referéndum soberanista. Sánchez aseguró que esas afirmaciones de Vidal son una "sarta de mentiras".El socialista ha respondido a través de su cuenta personal de Facebook asegurando que, desde que anunció el encuentro con militantes en Sevilla , ya vaticinaba que "" y "tratarían de truncar el proyecto político que muchos" quieren para el PSOE.Un proyecto que, según el propio Sánchez, "se resume en ser; un PSOE abierto y participativo; donde la militancia decida en las cuestiones decisivas para nuestra organización política".Las acusaciones de Vidal y la réplica de Sánchez se producen el día previo al acto del ex secretario general del PSOE en la localidad sevillana Dos Hermanas, escenario que ha elegido para reactivar sus encuentros con la militancia. Tanto los partidarios como los detractores de Sánchez en el PSOE dan por hecho que competirá finalmente en las primarias que se celebrarán en mayo para elegir secretario general."No lo vamos a tener fácil, de hecho nunca lo tuve como secretario general, y. Tampoco pensé que fueran a venir tan pronto, incluso, antes de yo anunciar si presento mi candidatura o no a la Secretaría General del PSOE", añade Sánchez en su mensaje público.Respecto a la reunión mantenida en abril con los catalanes Gabriel Rufián, Joan Tardá y el propio Vidal, el socialista subraya que las afirmaciones del exsenador son "" y que, además, no se trataba de un reunión secreta, sino que "se contextualiza en la ronda de contactos con todas las fuerzas políticas para lograr la investidura a principios de 2016". Durante el encuentro, añade, "hubo apostados decenas de periodistas y fotógrafos que tomaron testimonio del encuentro", así como "ruedas de prensa posteriores tanto de la delegación socialista como por parte de la de ERC".Sánchez aprovecha para recordar que ERC votó contra su investidura argumentando, como principal razón, "el rechazo a quebrar la integridad territorial de España y celebrar un referéndum inconstitucional". Finalmente, el socialista incide en que, bajo su liderazgo, "demostrótodas y cada una de las decisiones del Comité Federal", incluso aquellas con las que no estuvo de acuerdo, "como la abstención al PP", que según afirma motivó su dimisión como secretario general y como diputado.A modo de conclusión, Pedro Sánchez desea que la cuestión catalana sea tratada "desde el ámbito político de una vez por todas", y apuesta por unasiguiendo "la Declaración de Granada aprobada por los socialistas", con el fin de caminar hacia un modelo territorial basado en un Estado federal que permita "resolver esta grave crisis enquistada por el independentismo de unos y el inmovilismo del actual Gobierno de España".Por otro lado, el ex secretario general del PSOE pide a los medios de comunicación que "se contraste la información con todas las partes, antes de publicarla" y que "haya". En este sentido, y anteponiendo su respeto "a todos los profesionales periodistas" de laSexta, Sánchez insiste en que "los medios están para informar y no para manipular".El mismo viernes alrededor de las 19:00 horas Pedro Sánchez se puso en contacto con los simpatizantes inscritos en su web, a través de un mensaje enviado por correo electrónico en el que les invita a actualizar sus datos personales y a asistir al acto que tendrá lugar el sábado en Dos Hermanas. "Me propongocomo gran instrumento de cambio político, de mejora de las condiciones de vida para la mayoría", sostiene el socialista en la misiva. "Creo firmemente que ese proyecto debe ser participado por la militancia del PSOE en su conjunto, pero también por la ciudadanía que comparte nuestros valores".Hace un llamamiento, de este modo, a aportar "ideas y trabajo" para que, "uniendo al PSOE, podamos unir a la izquierda y volvamos a ser una alternativa sólida a la derecha" mediante una "".