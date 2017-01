El Congreso bloquea otra pregunta sobre el uso de dinero público para tapar una relación de Juan Carlos I

info Libre

El Gobierno no responderá en sede parlamentaria sobre el supuesto uso de fondos reservados del Estado para silenciar una relación entre el rey emérito Juan Carlos I y la vedette Bárbara Rey. La Mesa del Congreso de los Diputados se ha negado a admitir a trámite una pregunta parlamentaria del diputado de IU Ricardo Sixto -que se encuadra en el grupo parlamentario de Unidos Podemos- al respecto, argumentando que, al afectar el asunto a fondos reservados,, y recordando que la figura del rey es inviolable. Esta negativa se une a la que ya se hizo pública el viernes , cuando la Mesa inadmitió varias preguntas de Joan Mena, diputado de En Comú Podem, sobre el mismo tema.Sixto registró la iniciativa el pasado 18 de enero, unos días después de que se hicieran públicas varias informaciones que aseguraban que el Estado utilizó parte de sus fondos reservados para comprar el silencio de Bárbara Rey con respecto a su supuesta relación con el ahora monarca emérito, que entonces ejercía las funciones de jefe del Estado. La pregunta parlamentaria del diputado de Unidos Podemos al Gobierno era la siguiente: "¿Tiene constancia el Gobierno de que entre 1996 y 1997para comprar el silencio y la discreción de una conocida actriz que mantenía una relación con el rey don Juan Carlos?".Pero la cuestión, ya que la Mesa del Congreso -en la que tienen mayoría el PP y Ciudadanos– decidió no admitirla a trámite, tal y como hizo con las cuestiones de Mena. Según argumenta el órgano de gobierno de la Cámara baja en su respuesta a Sixto, a la que ha tenido acceso, la pregunta no puede ser formulada al Ejecutivo porque los temas que afecten a fondos reservados deben ser tratados "a través de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados".Asimismo, la Mesa le recuerda a Sixto "la previsión del artículo 56.3 de la Constitución, por la que se establece que". Básicamente, ese artículo de la Carta Magna impide que el monarca sea sometido a ningún proceso judicial.