El organismo que regula la publicidad en España avala el cartel de 'Narcos' en Sol

La Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) considera que el cartel publicitario de la serie Narcos que se instaló en la Puerta del Sol con el eslogan Oh, blanca Navidad no infringe el código de la entidad y que el uso de esa frase vendríaAsí lo determina la Sección Sexta del Jurado de la Publicidad de Autocontrol en una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, que desestima lapor un particular contra la publicidad de la serie de Netflix, que generó polémica por el mensaje promocional.De hecho, el Gobierno de Colombia solicitó al Ayuntamiento que se quitara dicho cartel mientras que desde el Gobierno municipal se explicó que no incumplía la normativa municipal y que las quejas se debíanEn su argumentación, la entidad entiende quepublicitaria en este cartel promocional de la serie. La Sección consideró que, aun "cuando el mensaje contenido en la publicidad reclamada podría llegar a interpretarse como una alusión indirecta a la cocaína u otra droga similar, el mismo vendría justificado por elde la serie de televisión", pues su argumento gira en torno a la vida de algunos narcotraficantes (como el caso de Pablo Escobar)."Es por ello que, sin perjuicio de cualesquiera opiniones o sensibilidades que ésta interpretación pudiera despertar, el Jurado consideró que la Publicidad no infringe la norma 2 del Código de Autocontrol, en tanto en cuantoque le resulte de aplicación", expone la resolución.