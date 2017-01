El PSOE andaluz acusa a Sánchez de "mentir" en la presentación de su candidatura

Varios candidatos

La dirección del PSOE-A ha expresado este lunes su respeto a la "decisión personal" del exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez de optar a la primarias, pero le ha pedido queAsí se ha expresado en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, al hilo de algunas de las manifestaciones que Pedro Sánchez hizo durante su intervención en el mitin que dio(Sevilla), donde anunció que optaría a la primarias para la elección del nuevo secretario general del PSOE.Cornejo ha criticado, por ejemplo, que se diga que la comisión gestora decidió que el PSOE se abstuviera en la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno,, ya que fue una decisión que adoptó el Comité federal del partido. Ha lamentado que aún hoy se sigan "reabriendo debates" como ese.Sobre el hecho de que Sánchez considere que las primarias serán un "plebiscito" paray quedó "en tierra de nadie", Juan Cornejo ha señalado que esa es una "interpretación legítima" que hace el exsecretario general, pero no significa que sea lo que piensen la mayoría de los compañeros del partido.Ha querido dejar claro además quey lo que está haciendo es "cambiar políticas" del Partido Popular con su labor de oposición en el Congreso de los Diputados. Asimismo, ha planteado cómo se puede hablar de "derecha e izquierda", cuando el único acuerdo que se firmó, por parte de la anterior dirección del PSOE, fue con Ciudadanos y además antes de que se sometiera a la militancia.De igual manera se ha preguntado por qué la anterior dirección del partido, que "convocó un congreso express", que fue rechazado por el Comité federal,ante la investidura de Mariano Rajoy., según ha expresado el dirigente del PSOE-A, quien ha señalado, respecto al hecho de que Pedro Sánchez se considere el candidato "de la militancia" que "cada uno piensa personalmente lo que considere". "Hay quien se mira al espejo y se cree el más guapo del mundo. Yo no, ese no es mi fuerte", ha apuntado.Juan Cornejo ha expresado que ojalá el proceso de primarias que abrirá el partido sea un "debate limpio, de respeto y de compañerismo, porque todos somos del mismo partido". "Ser compañeros ye insultarnos", según ha indicado el número dos del PSOE-A, quien ha apuntado también que todas las personas que han hecho la historia del PSOE merecen "todo el respeto del mundo".Asimismo, ha insistido en que siempre hay que decir la verdad a la militancia y en que hay que ser. Ha insistido en que no se debe decir que la comisión gestora fue la que decidió la abstención en la investidura de Rajoy porque no es verdad, ya que la decisión la adoptó el Comité federal.Juan Cornejo no ve ningún problema en que haya varios candidatos a la Secretaría General del PSOE, porque al final. Sobre si la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz , podría verse condicionada en su decisión tras los anuncios de Pedro Sánchez y de Patxi López de optar, se ha limitado a indicar que es una decisión personal de ella si se presenta o no.Ha defendido que el PSOE es un ejemplo de "democracia" interna en España. "Se nos exige más que a nadie y somos más democráticos que nadie", según ha señalado Cornejo,, al tiempo que ha señalado que en otros partidos, en referencia a Podemos, se quita a un secretario de Organización cuando a uno le apetece.Juan Cornejo ha confiado en que el PSOE desarrolle un congreso de debates, de ideas, de proyecto y dey unidos para ser alternativa de gobierno en este país.De otro lado, el dirigente del PSOE-A ha mostrado su preocupación por la situación del Partido Socialista de Francia porque, según varias encuestas,, mientras que la ultraderecha podría tener muy buenos resultados.En su opinión, no tienen "absolutamente" nada que ver las primarias "abiertas" que ha desarrollado el Partido Socialista francés para elegir a su candidato a la presidencia del Gobierno con las que va a desarrollar el PSOE, unas, para elegir a personas que ostentará la Secretaría General.