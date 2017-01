Errejonistas critican la falta de voluntad de acuerdo del equipo de Iglesias tras su ausencia en una reunión

"Llama la atención que quienes hablan de unidad no vengan"

El equipo Recuperar la Ilusión, que lidera el secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha criticado este lunes la falta de voluntad de acuerdo por parte del equipo Podemos para Todas del secretario general, Pablo Iglesias, y de los anticapitalistas de Podemos en Movimiento, según ha informado Europa Press. Esto sucede después de que ningún representante de estos dos grupos haya acudido a la reunión convocada por los errejonistas para, a tres días de que se cierre el plazo para negociar propuestas antes del congreso de Podemos, comúnmente conocido como Vistalegre II."La sensación que da es que somos los únicos que vamos a todos los debates y a todos los espacios y hablamos con todo el mundo", ha lamentado en declaraciones a los medios el secretario de Relaciones Internacionales y miembro de Recuperar la Ilusión,, tras finalizar la reunión que han mantenido con otros seis equipos."Seguiremos trabajando las horas que quedan, pero parece que, ha criticado por su parte la actual secretaria de Igualdad, Clara Serra, quien ha explicado que el motivo que les han dado los equipos ausentes en la reunión es que ellos ya habían llegado al acuerdo de asumir el documento elaborado por el Círculo de Feminismos de Podemos y que podían sumarse a él, sin necesidad de volver a abrir la mesa de negociación.Este nuevo encontronazo entre los principales sectores del partido morado aleja aún más la posibilidad de que, antes de la medianoche del miércoles al jueves, llegaran a un acuerdo paray concurrir en el congreso del 11 y el 12 de febrero en una única candidatura.Aún así, Bustinduy ha asegurado quey que lo harán hasta que se acabe el plazo el miércoles por la noche. "Vamos a seguir hablando, mantenemos las líneas abiertas, pero esto era también un espacio de intercambio", ha reiterado, haciendo hincapié en la ausencia de los pablistas en la reunión.Preguntado en concreto sobre si, como todo parece apuntar, Recuperar la Ilusión presentará su propia candidatura a la dirección de Podemos en Vistalegre II, ha evitado responder. "Lo veremos el jueves", ha afirmado.No obstante, Bustinduy ha señalado que, pase lo que pase, hay quede falta de acuerdo, cada vez más factible, y de que sean los inscritos de Podemos los que decidan con su voto en la asamblea las propuestas que deberán marcar el rumbo del partido a partir de ahora, así como las personas que integrarán la nueva dirección."Somos todos compañeros de Podemos y, ha afirmado Bustinduy. "Puede haber diferencias políticas que no son ningún arma porque nos une más de lo que nos separa. Asumimos la posibilidad de estar en un partido donde nuestros compañeros nos convenzan de cosas que no pensamos. No puede ser siempre la lógica del plebiscito", ha asegurado por su parte Serra.Precisamente por esto, la dirigente errejonista ha lamentado la actitud de pablistas y anticapitalistas de este lunes. "Llama la atención que quienes hablan todo el rato de unidad y ruptura de la unidad no vengan a las reuniones donde justamente intentamos ponernos de acuerdo. La ausencia en reuniones como esta es, ha sentenciado."Ellos han dicho que la unidad era su documento y que nos sumemos a ese documento, pero nosotros hemos dicho que esa no era la actitud par ala negociación", ha sentenciado Serra. "Vemos unaporque dicen que ellos ya han llegado un acuerdo y que nos sumemos a su acuerdo, pero hay 23 documentos de igualdad y la actitud para llegar a acuerdos es que ninguno es perfecto y definitivo", ha defendido.