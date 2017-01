Rajoy consuma el giro sobre el Yak-42 y recibirá este martes a los familiares de las víctimas

info Libre

El presidente del Gobierno,, se reunirá este martes en el Palacio de la Moncloa, a partir de las 10.30 horas, con los familiares de las víctimas del accidente del Yak-42. Rajoy ya avanzó la semana pasada que no tendría problema en recibirles , a lo que la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42 respondió solicitándole que dicha reunión tuviera lugar "cuanto antes".El jefe del Ejecutivo, que era vicepresidente del Gobierno de José María Aznar cuando ocurrió la tragedia, sigue los mismos pasos que la ministra de Defensa,, quien ya se reunió con anterioridad con los familiares de las víctimas para, posteriormente, pedir perdón "en nombre del Estado " en la Comisión de Defensa del Congreso. También quiso disculparse de manera personal, ya que poco antes de que los diputados abandonaran la sala tras darse por concluida la sesión, se dirigió a los familiares de las víctimas para decirles que ella, como ministra, les pedía perdón "por todo" lo que hubiesen "podido sufrir por el comportamiento del Estado".El presidente del Gobierno ya reiteró en una entrevista a Onda Cero que suscribía "la intervención que tuvo la ministra de Defensa en el Congreso de los Diputados" y "todo" lo que su también secretaria general "ha dicho y hechoMientras tanto, el exministro de Defensaque abandonó la Embajada de España en Londres días después de conocerse el informe del Consejo de Estado que concluía la responsabilidad patrimonial del Estado en el accidente, se prepara para incorporarse a su nuevo destino como letrado mayor del citado organismo consultivo. Inicialmente, él aseguró que ocuparía el cargo de letrado mayor decano, un puesto que, como ya explicó no existe en el organigrama de la institución . Será uno de los ocho letrados mayores adscritos a las diferentes secciones que analizan las iniciativas del Ejecutivo.En la rueda de prensa en la que comunicó que dejaba la embajada de forma inmediata, Trillo no hizo una sola mención a la tragediaEn el momento de su cese como embajador, el portavoz del Gobierno,, aclaró que fue el propio ex ministro el queen su puesto al frente de la legación diplomática en Londres una vez cumplido el plazo de más de cuatro años en esa misión, sin que se aludiera en ningún momento a que ese relevo tuviera algo que verEste giro radical del Gobierno del PP respecto al Yak-42 contrasta con lo que manifestó el propio Rajoy nada más conocerse el dictamen del Consejo de Estado. Entonces, Rajoy aseguró durante una de sus marchas a pie en Pontevedra en un descanso vacacional quey, más aún, que ni siquiera sabía que el órgano consultivo hubiera "sacado" un dictamen sobre el accidente.En ese momento, Rajoy consideró que "eso" ya estaba sustanciado judicialmente y que ocurrió hace muchos años. "¿El Consejo de Estado ha sacado un dictamen sobre eso? No lo he visto. Pero yo creo que ya estálo que había que sustanciar. Ocurrió hace muchísimos años", indicó.