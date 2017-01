Puig, "preocupado" por la socialdemocracia en Europa

Apoyo en Navarra

Armengol mantiene su apoyo a la candidatura de López

"Ni de López, ni de Sánchez, de los dos a la vez"

La parlamentaria socialista Susana Sumelzo ha afirmado este lunes que los diputados del PSOE que se mantuvieron en el 'no' a permitir un Gobierno de Mariano Rajoy están, y ha opinado que éste "tiene que dar una lección de no mirar hacia atrás".En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Sumelzo ha apelado a todos los que sean candidatos en las primarias a "mirar hacia adelante" y ser capaz de sentarse con los demás y ha remarcado que cuando pasen las primarias,, todos tendrán que ponerse "detrás del que haya ganado y hacer un partido fuerte y unido porque es la única posibilidad que tiene de salir adelante".Esta diputadapor romper la disciplina de voto y mantenerse en el 'no' en la votación de investidura de Mariano Rajoy. No obstante, siete de ellos pertenecen al PSC -y votaron conforme a la directriz del PSC- y otras dos -Margarita Robles y Zaida Cantera- porque no son militantes.Sumelzo ha asegurado que no tiene "ninguna duda" de que las primarias serán, pero sí teme que los socialistas no sean capaces de dar una "lección de unión" con sus políticas y de dejar de hablar de sí mismos para empezar a hablar de lo que preocupa a los ciudadanos.La diputada, quetan pronto como él desveló su candidatura el pasado sábado , ha incidido en que ni ella ni nadie dan "carta blanca a un nombre" sino "a un proyecto", y el proyecto de Pedro Sánchez es "ser la alternativa a las políticas del PP" y un PSOE "de izquierdas", "participativo, abierto a la militancia, creíble, coherente".Sumelzo ha valorado las primarias del Partido Socialista Francés como una lección de democracia, pero ha añadido que no sabe si ella habría votado al candidato ganador, Benoît Hamon Por su parte, Sánchez protagonizará uncon el lema Somos socialistas. Será la tercera parada de la nueva ruta que anunció después de que el Comité Federal pusiera fecha al 39 Congreso del partido. En la primera, el pasado sábado en Dos Hermanas (Sevilla) anunció que se presentará a las primarias.El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha insistido este lunes, al ser preguntado por la candidatura del exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a las primarias del partido, en que "cada uno tiene que ver qué puede hacer por su país y partido y".Así lo ha indicado Puig a los medios de comunicación, antes de asistir a una jornada interparlamentaria PSPV-PSOE, al ser preguntado por la decisión de Sánchez de presentarse a las primarias para liderar el partido conAl respecto, Puig ha manifestado que él está "preocupado y ocupado" por cómo se puedey no en "un nominalismo" porque considera que después de 20 años los socialistas y el conjunto de fuerzas progresistas tienen "una enorme responsabilidad" y "debemos verlo todo en función de esa responsabilidad", ha asegurado.En cualquier caso, ha apostillado que todavíay las personas que ya se están postulando a liderar el partido "cada uno tiene que ver qué puede hacer por su país y partido y tomar las decisiones que honrada y honestamente piense que debe tomar".La secretaria general del PSN, María Chivite, ha manifestado que "todos los afiliados del PSOE tienen derecho a presentarse" y ha añadido que es un "dato objetivo" queEn declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, Chivite ha indicado que "todos los afiliados del PSOE" y que Pedro Sánchez "ejerce un derecho que tiene como afiliado". "A la vista está la multitud de gente que acudió a ese acto de presentación", ha indicado.La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha anunciado que el modelo de partido que propone el candidato a la Secretaría general del PSOE, Patxi López Así lo ha indicado en una rueda de prensa Armengol, quien ha destacado que la propuesta de Lópezaunque ha asegurado que "respeta" el proyecto de partido que cada candidato defienda.La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Concha Andreu, ha manifestado este lunes: "En La Rioja, de los tres o de los cuatro; somos de todos y tenemos que seguir por ese camino".Preguntada acerca de si La Rioja y su secretario general, Cesa Luena, siguen siendo de Pedro Sánchez, dado que Luena fue la mano derecha de Sánchez mientras era secretario general y, tras el último comité federal la dirección del partido en La Rioja seguía manteniéndose fiel ha contestado: "Esa es una pregunta muy interesante que".