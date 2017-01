El Gobierno no ocultó el hallazgo de un niño muerto en una playa de Cádiz el viernes, concretamente en Barbate, pero dio. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz (PP), informó del hallazgo el viernes a mediodía a un periodista, Guillermo Ortiz, de 8 TV La Janda , el único que acudió a una convocatoria en Vejer de la Frontera para informar sobre los trabajos de reparación en el litoral tras el reciente temporal.Muñoz no informó por iniciativa propia, sino a preguntas del periodista, queque esperaban la llegada del subdelegado. "Los agentes no estaban autorizados a contar nada oficialmente. Yo le dije al jefe de prensa del subdelegado que quería preguntarle por el tema. Y me dijo que sin problema. Llegó, dio su rueda de prensa, luego le pregunté y me respondió confirmándolo todo., explica Guillermo Ortiz.8 TV La Janda emitió la información el viernes a las 21.30, con escasa repercusión. Hasta el domingo la Subdelegación no informó al resto de medios, vía agencias y ante las preguntas de periodistas, del hallazgo del cadáver. Aunque tenía grabadas las declaraciones del subdelegado, no las difundió ni elaboró una nota de prensa.Colectivos y medios de comunicación han acusado al Ejecutivo de ocultar deliberadamente la información para evitar que el menor se convirtiera en un símbolo de la crueldad de la política de fronteras de la Unión Europea, como Aylan en 2015. La Subdelegación del Gobierno en Cádiz sostiene que actuó con normalidad y transparencia. "Un particular encontró el cuerpo el viernes por la mañana y avisó a la Guardia Civil, una comisión judicial [juez y forense] acudió y ordenó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto anatómico forense., explican desde la Subdelegación.La información circulaba en redes sociales desde el viernes por la mañana, aunque sin detalle ni confirmación oficial. El primer tuit fue de Gabriel Delgado, secretario diocesano de migraciones de Cádiz y Ceuta: "Probabilidad de una nueva tragedia #FronteraSur : aparición de un niño migrante muerto, entre 9 y 10 años, en la playa de los Caños (Vejer)". El mensaje, que luego se revelaría impreciso, no tuvo eco en los medios.Esa misma mañana, el subdelegado Agustín Muñoz había convocado dos actos para los medios de comunicación para informar sobre obras en el litoral: a las 11.00 en el aparcamiento de la playa Fuente del Gallo, en Conil de la Frontera; y a las 12.30 en la playa de El Palmar, en Vejer de la Frontera. En el primer canutazo ante los medios el subdelegado no informó del hallazgo del cuerpo, ni hubo ningún periodista que preguntara. A esa convocatoria acudieron 8 TV La Janda y Radio Conil. A la segunda, en Vejer, sólo acudieron Guillermo Ortiz, de 8 TV, y su compañero cámara. Ambos habían estado ya en Conil, pero querían imágenes también de la playa de El Palmar.Cuando llegaron, el subdelegado aún no había aparecido, y durante el tiempo de espera Ortiz se enteró del hallazgo del cadáver por agentes de la Guardia Civil también convocados al acto. Ortiz, el único periodista presente, esperó al término de las declaraciones del subdelegado y del alcalde de Vejer, José Ortiz (PP). Y luego preguntó a Muñoz:– Hoy amanecíamos con una mala noticia, la aparición de un cuerpo en Barbate, un niño según las noticias que tenemos. ¿Qué se sabe desde la Subdelegación del Gobierno?La respuesta fue:, parece que de una edad aproximada de seis años. Según el análisis forense que se ha hecho, puede ser que el fallecimiento se produjera hace semana y media o dos semanas. Por lo tanto existe una hipótesis, que evidentemente es una hipótesis, una probabilidad, hay que después cruzar datos, pero puede ser que tenga que ver con aquellos cadáveres que aparecieron de personas de origen magrebí los días 13 y 14 enero. Es una hipótesis. Como ya se han identificado esos cinco cadáveres se van a cruzar datos. A ver si ya en contacto con la familia se puede especificar que haya desaparecido en origen este menor.Además del equipo de 8 TV, grabó a Muñoz el responsable de prensa de la Subdelegación del Gobierno, que. "Yo creo [Muñoz] que me dijo lo que sabía, no tenía mucho más. Si hubiese querido ocultarlo, no me lo dice. Tampoco tiene sentido pensar que no querían una foto como la de Aylan, porque el levantamiento del cadáver ya se había producido", afirma Guillermo Ortiz. "El posible error es que se dieran las declaraciones a un solo medio, y que ellos, teniendo ese audio, que podían haber mandado con una nota de prensa, no lo hicieran", afirma.Las únicas informaciones que salieron de la vista aludían a las obras por el temporal . Pero la información seguía circulando extraoficialmente. El religioso Gabriel Delgado insistió el sábado con un segundo mensaje en Twitter , más preciso. Y el domingo dio declaraciones a Radio Cádiz . Es verdad que cuando apareció lo de Aylan se conmovió todo el mundo, tuvo repercusión internacional, aquello causó espanto. [...] Espero que haya información, aclaración oficial, es un hecho muy grave, horroroso, que aparezca en la playa un niño muerto. [...] Creo que los organismos oficiales están obligados a dar información de todo esto, esperamos a partir de ahí ver qué se puede hacer".El mismo domingo salieron los teletipos. La Subdelegación afirma que informó a los periodistas que llamaron: de Europa Press , de Efe y de la Ser. El titular empezó a circular, ya sí masivamente:. La Subdelegación era objeto de críticas por la gestión del caso. Entre los reproches estaba el de haber intentando silenciar el caso. Así lo sostiene Rafael Lara, referente del activismo en defensa de los derechos humanos en Cádiz., que podía poner en cuestión esa política migratoria, al compás con la UE, que está generando tanto sufrimiento, muertos y dolor. Exigimos un cambio radical. No quieren que se remuevan conciencias. Por eso no informan hasta el domingo., señala el también coordinador del área de solidaridad internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía El lunes, a las 12.00 horas, el subdelegado ya intentó salir al paso de quienes piensan como Rafael Lara. Convocó una atención a medios en Cádiz con motivo de una presentación de nuevos vehículos de la Guardia Civil. Y allí afirmó que el mismo viernes se había informado "de este hecho luctuoso". "La información se dio en ese mismo día. En visita que hicimos a Conil y a Vejer se les informó a los medios convocados. De ninguna manera se ha intentado ocultar. Con los datos que había, que no estaban del todo contrastados, se informó a los medios", insistió el subdelegado. No eran "los medios", sino "el medio", en realidad.También el alcalde de Barbate, el andalucista Miguel Molina, considera que el Gobierno ha sido poco o nada transparente. Este mismo lunes, informa Europa Press. Para este martes hay convocadas concentraciones de recuerdo del menor, en las que previsiblement se expresará también repulsa por las políticas migratorias de España y la UE y por el comportamiento del Gobierno en relación con este caso.Las investigaciones realizadas apuntan a que el niño se llamaba Samuel y murió tras hundirse el día 12 la patera en la que viajaba. Desapareció junto a su madre, Veronique, entre las costas de España y Marruecos. Habían huido de El Congo, según las asociaciones que trabajan sobre el terreno en la costa de Cádiz en colaboración con las autoridades. Al no haber fotografía de su cuerpo, difícilmente se convertirá en un icono.