El Congreso frena la visita a la Cámara que Errejón ofrece a los inscritos en su página web

Más de 150 personas

La Mesa del Congreso ha frenado este martes la visita a la Cámara Baja que el secretario Político de Podemos,quería organizar el 6 de febrero con los ganadores de un sorteo en el que pueden participar los inscritos en la página web, que el también portavoz parlamentario de Unidos Podemos lanzó este martes.Según han informado a Europa Press fuentes del órgano de gobierno de la Cámara, el grupo dehabía pedido autorización a la Mesa para organizar una visita y utilizar la Sala Constitucional, la segunda más importante después del Hemiciclo, para programar un encuentro de Errejón con sus invitados.Sin embargo, el órgano de gobierno de la institución, del que forman parte PP, PSOE, Ciudadanos y dos miembros de Unidos Podemos, no ha dado su autorización y ha pedido al grupo parlamentario que la plantee de otra forma porque la Cámara no puede ceder un espacio para lo que considera un acto con afiliados de Podemos,En su escrito, Unidos Podemos cifraba en unas 150 personas losy hablaba específicamente de militantes de Podemos y de representantes de distintos colectivos. La cita estaba prevista para próximo lunes, cinco días antes del inicio de la II Asamblea Ciudadana de Podemos, conocida como Vistalegre II, a la que el equipo de Errejón concurre bajo el proyecto Recuperar la ilusión, que promociona en su página web.Tras conocer la decisión de la Mesa del Congreso, el propio Errejón se ha puesto en contacto con la presidenta de la Cámara,y ésta le ha explicado que si reformula su petición sin especificar que el encuentro va a ser con militantes de su partido no habría ningún problema y se le autorizaría la visita.El portavoz de Unidos Podemos ha garantizado a Europa Press que así lo harán y ha dado por hecho que la propia presidenta podrá darle el aval definitivo sin necesidad de volver a reunir a la Mesa.Así las cosas, Errejónpara poder organizar su recorrido por el Congreso con los inscritos en su web en la fecha prevista, cinco días antes de la Asamblea de Vistalegre II, y cuando se ya sabrá con certeza si su equipo concurre con su propia lista para el Consejo Ciudadano.