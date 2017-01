Polémicas

Albert Rivera lo tacha de "dedazo"

El Consejo de Administración de Red Eléctrica de España (REE), una sociedad que depende en un 20% del Gobierno, ha designado este martes como nuevo consejero de la compañía al ex director general de la Guardia Civil, según ha informado la empresa en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)recogida por Europa Press.Fernández de Mesa, que perdió su cargo al frente de la Guardia Civil en noviembre del año pasado después de cinco años, asume el puesto de vocal de REE por cooptación y en sustitución dequien salió del consejo de administración ese mismo mes para convertirse en secretario de Estado de Defensa.En una nota de prensa, la compañía indica que Fernández de Mesa "ha sido considerado idóneo para el cargo dada su experiencia y conocimientos en materia de, condiciones que también reunía Agustín Conde y que son fundamentales para Red Eléctrica".REE destaca del nuevo consejero su condición de, entre 1989 y 2012, así como el desempeño de cargos como el de presidente de la Comisión Nacional de Defensa, miembro de la Asamblea Internacional de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) y miembro de la Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica. También ha sido delegado del Gobierno en Galicia (2000-2004) y asesor del ministro de Administraciones Públicas (2004), además de director general de la Guardia Civil entre diciembre de 2011 y noviembre de 2016.En esta última etapa, asegura REE, Fernández de Mesa adquirió "más experiencia no solo en materia de seguridad, sino también en el ámbito de la, ya que gestionó una plantilla de 85.000 profesionales en más de 45 países".Fernández de Mesa es amigo persona de Mariano Rajoy, a cuya trayectoria política ha estado siempre muy vinculado. En 2014, mientras ocupaba el cargo de director general de la Guardia Civil, se produjo la tragedia de, en el que al menos 15 inmigrantes murieron intentando alcanzar la costa de Ceuta mientras recibían los disparos de pelotas de goma disparadas por agentes de este cuerpo. Fernández de Mesa negó el uso de este material, e incluso culpó a alguno de los supervivientes de mentir. Sin embargo, ese mismo mes el entonces ministro de Interior,, confirmó en el Congreso los hechos, poniendo en entredicho la versión inicial.Cuco Fernández de Mesa, como le llaman sus más próximos, se hizo muy conocido durante la catástrofe del Prestige, cuando ocupaba el cargo de Delegado del Gobierno de José María Aznar en Galicia. En aquellos días pronunció algunas de las frases que más contribuyeron a sembrar la confusión entre los ciudadanos: “Probablemente el fuel no toque la costa gallega”; “El destino del fuel en el fondo del mar es convertirse en adoquín” o “Hay una cifra clara y es que la cantidad que se ha vertido no se sabe”.Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha denunciado el "dedazo" del Gobierno.ha resumido Rivera en los pasillos del Congreso, donde ha criticado que tanto el PP como el PSOE sigan con "los tics de la vieja política" y se dediquen más a cambiar las formas que el fondo, algo que, según ha dicho, no comparte.El líder de la formación naranja ha censurado que en los ejecutivos de PP y PSOE haya personas que cuando abandonan sus puestos, en lugar de buscarse un trabajo, se esperen a que el Gobierno de turno"Esto se tiene que acabar", ha enfatizado Rivera, quien ha subrayado la necesidad de "endurecer" la ley para evitar este tipo de. De momento, su partido, según ha avanzado, pedirá explicaciones en el Congreso para que esto no se vuelva a producir.