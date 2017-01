Familiares de víctimas del Yak-42 piden declarar 'persona non grata' a Trillo en las comunidades de los fallecidos

La hermana de uno de los fallecidos en el accidente del Yak-42,, ha iniciado una petición en Change.org para declarar al exministro de Defensadel suceso. Estas regiones son Comunidad de Madrid, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Galicia, Cantabria, Andalucía, Asturias, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Canarias, Murcia, País Vasco, la ciudad autónoma de Ceuta y el territorio marroquí de Ifni, hasta 1969 una provincia española. García pide que estos territorios se sumen a la decisión de las localidades de Lalín (Pontevedra) y Cartagena (Murcia), que ya han declarado persona non grata al exdirigente. Cartagena es la ciudad de nacimiento de Trillo.En la petición, García –quien ya escribió una carta abierta al exministro donde decía sentir "vergüenza" y "asco" por su gestión– enumera las razones que le han llevado a tomar la iniciativa. Afirma que Trillo "no solo no admite su culpa", sino que además "" tanto a la hora de esclarecer el suceso como en las propias actuaciones de la cartera que dirigía que, según los familiares, desembocaron en el fatídico accidente. La hermana de uno de los fallecidos recuerda quey pasó por alto "más de 14 quejas" en las que los soldados le advertían del deterioro de aviones como el Yak-42.En nombre de los familiares afectados por el accidente del Yak-42, García ruega "al Gobierno de España y a los gobiernos autonómicos de cada región de nacimiento de los militares" quey se nombre a Federico Trillo persona non grata.Desde que se conoció el dictamen del Consejo de Estado en el que se señalaba al Ministerio de Defensa como responsable del accidente, en el que murieron 75 personas, la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42 no se ha dejado de mover. Entregaron en el Ministerio de Asuntos Exteriores casi 137.000 firmas, recabadas por infoLibre , para exigir la destitución de Trillo como embajador de España en Londres. Este martes, Mariano Rajoy, quien la pasada semana mostró su predisposición a un encuentro.