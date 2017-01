Felipe González dice que las primarias del PSOE carecen de relevancia frente al desafío que representa Trump

El ex presidente del Gobierno español Felipe González ha dicho este martes que para élfrente al desafío que "para todos" representa la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, según ha informado Europa Press., le ha respondido a una periodista que le ha preguntado si se sentía más cerca de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que no acaba de despejar la incógnita sobre si se presentará a las primarias para liderar el partido, frente a las candidaturas de Pedro Sánchez y Patxi López.A pesar de las preguntas insistentes de la prensa para que se pronunciara sobre la situación actual del PSOE, González ha rehusado hablar al respecto porque, a su juicio, la intervención que acababa de hacer en Casa de América para conmemorar elanimando a América Latina a salir a "confrontar las políticas equivocadas de Trump" es algo mucho más importante que otros debates.América Latina debe elevar la voz y salir adel presidente de EEUU, Donald Trump, ha animado el expresidente del Gobierno.En el acto, González ve necesario que América Latina acuda con una posición común a la próxima cumbre del G20 en julio en Hamburgo paracomunes y en segundo lugar sus "intereses".Tras expresar su "plena solidaridad" con México por el, ha advertido de que con Trump no se puede "estar siempre de apaciguadores".