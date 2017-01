Rajoy ensalza a Rita Barberá como una persona "buena y decente" en un acto homenaje de la FEMP

IU tacha el reconocimiento de "mala decisión"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha elogiado este martes a la exalcaldesa de Valencia Rita Baberá, que falleció el pasado mes de noviembre en Madrid, al mismo tiempo que ha ensalzado su "extraodinaria" labor al frente del Ayuntamiento: "Rita era una personay siempre intentaba resolver los problemas de la gente", ha señalado, según ha informado Europa Press."Creo que esas ganas de ayudar a los demás y de intentar resolver los problemas tuvo que ver en que fuera tan buena alcaldesa", ha dicho Rajoy durante su intervención en un acto de homenaje a la que fue alcaldesa de Valencia durante más de 20 años, otorgado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)., ha incidido.Esta institución local ha concedido a Barberá a título póstumo la Llave de Oro del Municipalismo, distinción que ha sidode la exsenadora, entre otros, sus tres hermanas María José, Carmen y Asunción. En declaraciones a los periodistas a su llegada, han contestado un sí rotundo al ser preguntadas si están satisfechas con el homenaje.Por su parte, Izquierda Unida (IU) ha mostrado ante la dirección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) su rechazo a la decisión tomada por la institución de conceder la Llave de Oro del Municipalismo a la ex alcaldesa de Valencia y exsenadora del PP.Según ha informado IU en un comunicado, el vicepresidente segundo de la FEMP y alcalde de Mieres (Asturias), Aníbal Vázquez, ha dejado constancia en nombre del partido durante una intervención ante la Junta de Gobierno de la FEMP que su grupo considera el homenaje a Barberá "una mala decisión" que, además, "se ha tomadodentro de esta institución"."En modo alguno pretendemos cebarnos en la persona de Rita Barberá, cuya muerte lamentamos y así se lo reiteramos a su familia, pero creemos que su carrera política en los últimos añosy homenaje públicos", ha aseverado Vázquez durante su intervención.La responsable federal de Política Municipal de IU, Rosa Pérez, ha compartido estas palabras del vicepresidente y ha añadido que dicho reconocimiento a Barberá se trata de una "sobreactuación de la FEMP". A su juicio, acontecimientos como este "no resultan ni mucho menos apropiados" y no trasladan a la sociedad el mensaje "nítido" que, según ha dicho, ésta demanda