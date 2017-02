Bescansa dimite de la ejecutiva de Podemos y anuncia que no irá en ninguna lista en Vistalegre II

Carolina Bescansa y Nacho Álvarez, ya ex secretarios de Análisis Político y Social y de Economía de Podemos.

La secretaria de Análisis Político y Social y cofundadora de Podemos, Carolina Bescansa, lo deja. Ella y el secretario de Economía del partido, Nacho Álvarez,en la dirección del partido este miércoles pasadas las ocho de la tarde, y además aseguraron que no tienen pensado formar parte de las listas de ningún sector en el congreso que Podemos celebrará en unos días, conocido bajo el nombre de Vistalegre II.Bescansa y Álvarez hicieron pública su decisión a través de un comunicado colgado en Plaza Podemos , el foro virtual del partido morado. En esa carta, ambos dirigentes lamentan que Podemos haya llegado a las puertas de Vistalegre, en referencia al enfrentamiento que mantienen el secretario general, Pablo Iglesias, y el secretario de Política, Íñigo Errejón. "Este eje ha dificultado el desarrollo de los debates que alumbraron e hicieron florecer a nuestra organización", critican Bescansa y Álvarez, que denuncian que "los equipos más fuertes" están "actuando de espaldas a la voluntad de diálogo y acuerdo".De igual manera, ambos dirigentes admiten que, "por ahora", su intención de tratar de acercar posturas entre Errejón e Iglesias a través del Colectivo Mayo-2011 –fundado ex profeso para el congreso– no ha fructificado. Y, dado que, a su juicio, los dos principales dirigentes se han negado a "desactivar el enfrentamiento" y "evitar el choque de trenes", Bescansa y Álvarez"No queremos retroceder ni eludir nuestra responsabilidad. Sencillamente creemos que seremos más útiles trabajando para la recuperación de los grandes debates políticos que fundaron Podemos, y para impulsar los acuerdos que tendrán que producirse después de Vistalegre. En estos momentos, eso sólo lo podremos conseguir", plantean ambos dirigentes, que seguirán militando en el partido.