El Tribunal Superior de Madrid suspende la jornada de 35 horas en el ayuntamiento que dirige Manuela Carmena

Consagrar excepciones

No genera conflictos

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado la suspensión cautelar de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Madrid para que los funcionarios municipales, tal y como aprobaron el Consistorio y los trabajadores el 30 de junio de 2016.La Abogacía del Estado recurrió los acuerdos a los tribunales, al considerar que los mismos transgredían la normativa estatal. La adopción de la medida cautelar de suspender los acuerdos municipales permanecerá en vigor hasta que se resuelva el procedimiento "que pueda dictarse en el proceso principal", según apunta un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Los magistrados entienden que los acuerdos suspendidos de forma cautelar son "aparentemente contrarios a derecho" porde obligada aplicación por parte del Consistorio dirigido por Manuela Carmena.La sentencia del TSJ madrileño, cuyo, indica que si se mantuviera la vigencia del acuerdo de las 35 horas semanales, "supondría mantener y consagrar, durante un período más o menos dilatado, importantes excepciones a la relativa uniformidad de la regulación, en materia de función pública".Además, los magistrados consideran que de no paralizar el acuerdo del Consistorio de Manuela Carmena estaríaen tanto en cuanto las reducciones de jornadas, anual y diarias (con su correspondencia semanal), que se contemplan en los acuerdos apuntados se agotan con su desempeño, no existiendo en nuestro ordenamiento jurídico mecanismos que permitan reparar situaciones que, por su naturaleza, se agotan con su ejecución".La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ madrileño, compuesta por los magistrados, como ponente; y la presidenta, considera, por el contrario, que la suspensión del acuerdo no genera "conflictos para el interés público, ni mucho menos perjuicios, y ello porque, entre otras razones, no será preciso adoptar las medidas que se apuntan en los propios acuerdos, consecuencia directa de la reducción de jornada semanal de 37,5 horas a 35 horas, que podría suponer una distorsión importante en la prestación y organización de los servicios".Además, los jueces imponen al Ayuntamiento madrileño el. La sentencia puede ser recurrida por el Consistorio de Manuela Carmena en el plazo de cinco días.