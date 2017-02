Errejón acusa a Monedero de mentir e intentar sembrar cizaña entre Iglesias y él

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha advertido este miércoles al exdirigenteque "no está bien mentir y no está bien intentar sembrar cizaña" entre él y el líder del partido, Pablo Iglesias, porque "eso hace daño al proyecto".En declaraciones a LaSexta, recogidas por Europa Press, ha dicho que élni en "palabras gruesas", porque está "empeñado" en que el partido tenga un debate tranquilo sobre su rumbo y, después de Vistalegre II, "remar todos juntos"."Ese es el tono que debilita, que siembra cizaña y, ha dicho, después de que Monedero le haya emplazado, en varias entrevistas, a decir claramente que quiere ser secretario general del partido.Errejón ha aprovechado para "pedir disculpas si ha habido gente que se ha sentido violentada o preocupada" por la imagen que dieron este martes en el pleno del Congreso en suA su modo de ver, lo que no puede ser es que se utilice eso "para tapar" que ayer en la Cámara se volvió "a la etapa de los decretazos que no se pueden enmendar", de manera que en Podemos tienen que "ser más prudentes" con las formas "habida cuenta de que hay mucho interés en acorralar, golpear oErrejón ha dado la bienvenida al acuerdo alcanzado el martes entre distintos sectores, "que abre la puerta a que laofrezca certezas y sea independiente" y ha asegurado que en las próximas horas intentarán cerrar más acuerdos, y que él mismo ha estado hablando hoy mucho tiempo con Iglesias.