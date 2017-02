En las últimas semanas, a raíz del informe del Consejo de Estado que pone en el punto de mira la actuación delen la tragedia aérea del Yak-42, el Gobierno de Mariano Rajoy ha ido dando pasos para la asunción de responsabilidades. Unos pasos que arrancaron con una reunión entre los familiares de las víctimas y la ministra de Defensa,y que siguieron con una petición de perdón pública por parte de ésta en nombre del Estado y un encuentro, este martes, entre las familias y el propio presidente del Gobierno. No obstante,no ha pedido todavía perdón de forma expresa. Se ha limitado ha hacer suyas las palabras de su titular de Defensa.Este miércoles, en respuesta a una pregunta del socialista Antonio Hernando, el jefe del Ejecutivo tuvo la oportunidad de verbalizar ese perdón. Pero lo evitó. "Quiero asumir como propias lo que dijo María de Cospedal, porque es de justicia", dijo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados Al mismo tiempo, el presidente del Gobierno echó en cara a los socialistas no haberse preocupado por este tema en los años que lleva en Moncloa.me ha hecho una pregunta sobre esta cuestión. La tragedia fue uno de los hechos más terribles de nuestra historia y ha causado un gran dolor", dijo.Hernando sostuvo que el accidente "se pudo evitar" y que los 62 militares españoles perdieron la vida "cumpliendo con su deber porque otros no cumplieron con el suyo".El socialista calificó los errores en la identificación de los cadáveres como "uno de los hechos más vergonzantes en la historia reciente" y lamentó que familias que esperaban "reconocimiento, verdad y justicia" recibieron