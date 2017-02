Rivera y Monedero cierran su pleito con disculpas de este por insinuar que el líder de C's consume cocaína

Gesto polémico

Monedero lamenta el daño causado

Los abogados del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y del cofundador y exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero han alcanzado este miércoles un acuerdo para no ir a juicio por el cual este ha pedido disculpas al líder de la formación naranja, quien le había demandado por un gesto con el que, a su juicio, insinuó queAsí lo han confirmado a Europa Press fuentes de ambas partes, que han indicado que este acuerdo supone que Rivera retira la demanda que interpuso a finales de 2015 contra Monedero por vulneración de suAmbos presentarán un escrito conjunto en el Juzgado de Primera Instancia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) "haciendo saber al órgano judicial que han alcanzado un acuerdo transaccional y solicitando la homologación del mismo y el, según han informado fuentes de Ciudadanos.Este acuerdo incluye la petición dede Monedero a Rivera y el reconocimiento expreso por parte del primero de que "en ningún caso quiso faltarle al respeto con sus gestos ni expresiones en el programa de humor de la revista Mongolia".Rivera emprendió estas medidas judiciales al considerar que Monedero había "utilizado mentiras y calumnias para dañar su honor". Consideraba que, aldurante un coloquio organizado por la revista satírica mientras se hablaba de él, el exdirigente de Podemos estaba insinuando que consumía cocaína."A Rivera antes de ayer le noté como, le noté así como eso que a veces te pasa, que has hecho algo y estás como muy excitado", dijo entonces Monedero entre las risas del público que asistía al debate.Tras el anuncio de presentación de la demanda, el cofundador de Podemos negó las acusaciones y aseguró que esas insinuaciones "nunca" salieron de su boca. En su defensa salió también el secretario general de su partido,, que achacó el gesto a una "broma".En el texto del pacto, el exdirigente de Podemos recalca que "no le consta fundamento alguno para señalar un supuesto consumo de drogas por parte de Albert Rivera" y lamenta los daños que lashayan podido causar a su imagen y en su entorno personal y familiar.Asimismo, lamenta que los gestos realizados durante su intervención en esa tertulia dieran pie asobre un supuesto consumo de cocaína. Por este motivo expresa "su solidaridad con el daño que haya podido producirle a Albert Rivera", en el entendido de que la discusión política "tiene siempre que discurrir por los cauces del respeto mutuo".El líder de la formación naranja había reclamado a Monedero el pago de una; una cuantía que, en el caso de ganar la disputa, se había comprometido a donar a asociaciones que defiendan la libertad y la democracia en Venezuela.Sin embargo, con el acuerdo alcanzado, Rivera se declara satisfecho con las disculpas recibidas y renuncia tanto a la indemnización solicitada como a otras eventuales reclamaciones por esta misma causa. Además, cada parte se hará cargo de las respectivasque sean de aplicación.Según ha explicado la representante legal de Monedero a Europa Press, el acuerdo que evita el juicio se ha producido