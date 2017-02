Sánchez propone hacer obligatorio que las bases del PSOE voten los pactos de Gobierno

info Libre

El ex secretario general del PSOE y aspirante a recuperar el liderazgo del partido, Pedro Sánchez , propuso este miércoles que. Durante un acto en Castellón, Sánchez anunció "como primer compromiso" de su candidatura que si gana las primarias modificará los estatutos de la formación para incluir la obligatoriedad de esa votación.Sánchez recordó que la fórmula se empleó ya a principios de 2016 , cuando las bases del PSOE fueron llamadas a votar sobre el acuerdo de Gobierno alcanzado por el entonces líder socialista con Ciudadanos para su investidura. El acuerdo fue ratificado por casi el 80% de la militancia, aunque la participación rondó el 50%. El texto, al recibir Sánchez el voto a favor sólo de PSOE y C's.En su primera aparición tras anunciar el pasado sábado que competirá por recuperar el mando del PSOE , Sánchez acusó a la gestora y a quienes la apoyan detras la abstención en la investidura de Rajoy, y reclamó que el partido vuelva a la senda de un "partido autónomo y de izquierdas, coherente y creíble" que teja alianzas con otras fuerzas progresistas y vertebre el cambio.El exlíder del PSOE, que dimitió el 1 de octubre de 2016 tras perder una votación decisiva en el Comité Federal, repasó ante cientos de personas los puntos dely que resume las propuestas clave de su proyecto. Sánchez, dijo, quiere liderar un partido "autónomo", "que sea la fuerza del cambio", "de izquierdas", "plural y diverso", "coherente", "que sea la fuerza que vertebra España", "feminista, ecologista y laico", "donde la militancia decida", "unido" y "que sea el partido de los jóvenes".En el encuentro de este miércoles estuvo acompañado por miembros de su equipo como el secretario del PSOE en la provincia de Valencia, José Luis Ábalos, y la diputada por Asturias Adriana Lastra, los coordinadores de su campaña, como se acordó en la reunión celebrada en Madrid este martes y que adelantó. Después de Castellón,. Posteriormente hará un pequeño alto con un viaje a Sudáfrica la próxima semana para participar en un foro al que ha sido invitado por "progresistas", informaron fuentes de su entorno.En su discurso Sánchez aseguró que el 39º Congreso Federal será "decisivo" y que tendrá que resolver el debate entre: la de la alianza con fuerzas progresistas o el de "la gestora". En ese sentido, apuntó que los socialistas deben evolucionar para volver a ser decisivos y para encabezar la respuesta al "auge del fascismo, el populismo y el ultraderechismo". Movimientos, dijo Sánchez, que "ponen en riesgo la fraternidad".El aspirante a la Secretaría General, sino que "Lisboa es un buen espejo en el que inspirarse", en referencia a la alianza de socialistas y fuerzas de izquierda que gobierna en Portugal. "Proponemos una alianza de las fuerzas progresistas europeas que ponga freno a la ultraderecha y al populismo. La llegada de Trump hace más urgente ese cambio", recalcó.Finalmente, sostuvo que la "encrucijada" que afronta el PSOE sólo puede "responderse votando" y que no acepta "la vieja fórmula" de. "Quienes no fueron escuchados sobre la abstención al PP esta vez harán escuchar su voz votando", pronosticó. En cuanto a su papel, prometió que si gana las primarias "exigirá" la "misma lealtad" que se exigirá a su mismo si sale derrotado., insistió Sánchez, que estuvo muy cuestionado en los últimos meses al frente del PSOE. "Nuestro objetivo es unir al PSOE para unir a las fuerzas del cambio y derrotar a la derecha. Nunca un socialista será mi adversario: mi adversario se llama PP y los poderes que lo sustentan. De mi boca sólo escucharéis propuestas. Aprovechemos las primarias para fortalecer nuestro partido", concluyó su intervención.