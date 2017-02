Ana Pastor, harta de que los diputados ignoren sus peticiones de silencio en el Congreso

No puede llamarse la atención cada cinco minutos

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha dejado patente este jueves en el Hemiciclo suque hacen oídos sordos a las sucesivas peticiones de silencio que tiene que hacer durante las sesiones plenarias. "Este trabajo es bastante ingrato en estos momentos; bastante tiene una que soportar", ha clamado.La intervención de Pastor, que no es la primera vez que se queja por esta cuestión, ha tenido lugar mientras hablaba en la tribuna la portavoz de Igualdad de Unidos Podemos, Sofía Fernández Castañón, que de hecho,, según ha informado Europa Press."No sé si a la presidenta le molesta, pero a mí sí", ha protestado la diputada del partido moradoque escuchaba mientras intentaba continuar con su discurso desde la tribuna de oradores.Pastor, que unos minutos antes había tenido que pedir silencio a sus señorías, ha recogido el guante y ha avisado a sus señorías de que si tenía que apercibirles cada cinco minutos no iban a poder acabar la sesión.y les ha recriminado que cuando ella pide que ocupen sus escaños y que se callen ellos, lejos de obedecerla, "siguen de pie y siguen hablando"."Me gusta que les recuerde a sus compañeros que, me ayuda en este trabajo, bastante ingrato en estos momentos; bastante, desde luego, tiene una que soportar", ha agradecido Pastor a Fernández Castañón. "Es un orgullo hacer todas para que esta Cámara funcione mejor", le ha contestado la diputada de Podemos.