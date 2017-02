La diputada de Unidos Podemos Carolina Bescansa ha arremetido este jueves por la mañana contra laprevia a Vistalegre II, horas después del anuncio de su dimisión . La que hasta ahora había sido la secretaria de Análisis Político y Social ha incidido en las críticas a las dos corrientes que se disputan el liderazgo de la formación, asegurando que con la dinámica en la que ha entrado Podemos "". El planteamiento binario entre el secretario general y el secretario de Política "es", aseguró Bescansa en una entrevista en La Cafetera de Radiocable. Por la noche, en el programa de laSexta El intermedio, Bescansa ha asegurado que votará a la lista de Pablo Iglesias en Vistalegre II.La dirigente fundó, junto a, el Colectivo Mayo-2011 para acercar posturas entre las corrientes de cara al congreso del partido: un intento que no ha fructificado. "Llevamos muchas semanas intentando construir un acuerdo sobre puntos básicos. (...) Se trata de intentar arreglar las cosas y desde nuestro punto de vista estamos convencidos de que", explicó en la entrevista de la mañana. Sin embargo, reconoció Bescansa, "".Bescansa considera que la "lógica" que ha reinado en la formación en las últimas semanas "no puede ser buena" ya que. La dirección política del partido, asegura, ha permitido que la confrontación de ideas se articule en torno a dos compañeros, algo que les perjudica ya que el proyecto "no les pertenece". "Los dirigentes de Podemos tenemos la responsabilidad de entender que el proyecto político es algo más grande que nosotros., es parte de la historia política de este país", afirmó. Según Bescansa, en Podemos son mayoría las personas que se sienten, entre Iglesias y Errejón.La diputada de la formación morada afirmó que, pero ha asegurado que "no es un problema de listas". Tanto el que ha sido el secretario de Economía de Podemos como la secretaria de Análisis Político y Social no se van de Podemos, algo que ya dejaron claro en su carta de dimisión este miércoles y que Bescansa ha repetido hoy. Además,. "Cuando quieres cambiar una cosa tienes que quedarte y remar con ella, pero", aseguró. "Quizá ayudemos más a la organización cuando salgamos de esta dinámica que va a acompañar a Podemos hasta Vistalegre II", concluyó.