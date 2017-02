"Tu eres la siguiente"

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de prisión a un tuitero acusado deque confió en que se lograra doblar la cifra anual de mujeres asesinadas por sus parejas.Berenguer Jordi Moya Hernández, de 21 años, tuiteaba mensajes como "53 asesinadas por violencia de género machista en lo que va de año,".También difundió a sus 2000 seguidores: "Este año finalizará con, no es una buena marca pero, a ver si en 2016 doblamos esa cifra, gracias". Informa Europa Press.Combinada estas frases con otras en las que. Incluso llegó a desear en dos ocasiones un atentado en la Puerta del Sol de Madrid durante la celebración de las campanadas. "Ya no se ven atentados como los del 11S, estos de la yihad no valen, si van a masacrar a gente que lo hagan con estilo, vuelve Bin Laden", es otro de sus mensajes.Ante tales comentarios, la cuenta de correo de la Policía recibió emails de ciudadanos quejándose e incluso dos particularesen comisarías de Zamora y Santa Cruz de Tenerife. Cuando la cuenta fue cerrada, el acusado empleó una segunda para seguir con sus mensajes en la que difundió una imagen de una mujer maltratada con el lemaEn otro de los tuits ironizó con la desaparición de Marta del Castillo : "porque las mujeres se mojan por la igualdad", escribió en enero de 2016.Durante el juicio celebrado en su contra el acusado señaló que, lejos de incitar a dicha violencia,, que considera muy grave. Estas afirmaciones, dice la sentencia, dejaron al tribunal "perplejo"." es sostener y menos aún hacer creer que quisiera llamar la atención sobre la violencia cuando lo que revelan es todo menos una preocupación, dice la resolución.Agregan los jueces que estos comentarioso humor negro y que su intención era la de ensalzar estas acciones. "Lo que rezuman los contenidos de los tuits es la discriminación hacia la mujer".