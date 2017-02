El Consejo de Estado aprueba el retorno de Trillo, que será letrado de Medio Ambiente, Agricultura y Ciencia

La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha tramitado este jueves la reincorporación del ex ministro de Defensa, responsable político de la tragedia del Yak-42,a su puesto de letrado en la institución, apenas unos días después de que lo solicitase oficialmente , según ha informado Europa Press.Trillo ejercerá como letrado en la Sección Octava del Consejo, la que revisa los asuntos procedentes de los Ministerios dey que está a cargo del consejero Enrique Alonso. Según ha informado laSexta, el exministro volverá a su plaza de funcionario este mismo viernes.Así, volverá a su antigua plaza menos de un mes después de haber pedido su relevo como embajador en Londres , poco después de que se conociera un informe del Consejo de Estado –la misma institución a la que ahora se reincorpora– que reconoce responsabilidad patrimonial del Estado en la tragedia del Yak-42. El Gobierno pensaba inicialmente cesarlo junto con otros embajadores que veían cumplido su mandato, pero él pidió acelerar la decisión.En ese accidente, ocurrido el 26 de mayo de 2003, cuando Trillo era ministro de Defensa en el Gobierno de José María Aznar, murieronque regresaban de su misión en Afganistán. Más de trece años después, el Consejo de Estado ha establecido que hubo relación entre la tragedia y el funcionamiento de la Administración.Las familias de las víctimas le reprochan no haber pedido perdón por la tragedia, no sólo por la contratación del avión sino por la identificación incorrecta y apresurada de los cuerpos de los fallecidos en el accidente. Los militares condenados por esto fueronen 2012.Desde 1989, Trillo se encontraba en situación de "servicios especiales", puesto que desde entonces ha ocupado puestos políticos. Ese año obtuvo un escaño de diputado por Alicante y fue elegido vicepresidente segundo del Congreso, institución que presidió entre 1996 y 2000.En el segundo Gobierno de José María Aznar fue nombradoy, tras perder el PP las elecciones, en 2004, pasó dos legislaturas como diputado de la oposición junto a Mariano Rajoy, que tras llegar a la Moncloa a finales de 2011 le nombró embajador en Londres.