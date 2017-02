El PP no pondrá reparos a que ERC entre en la comisión que controla al CNI, que el Congreso elegirá este mes

Sólo uno por grupo

El Pleno del Congreso prevé elegir antes de que acabe el mes de febrero a los diputados que puedeny que, por tanto, forman parte esta legislatura de la Comisión de Gastos Reservados, un órgano que también controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y al que podrá volver ERC, que esta vez no se topará con el veto del PP como hace dos legislaturas.Tradicionalmente los integrantes de la conocida como Comisión de Secretos Oficiales se eligenpero, más de medio año después de su arranque, todavía no se ha convocado la sesión plenaria en la que deben ser designados. En la anterior, frustrada por la falta de acuerdo para la investidura, ni siquiera se creó.Ante esta situación tanto ela la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a convocar ya el Pleno donde se designe a los miembros de ese selecto club con acceso a la información reservada.De acuerdo con el Reglamento de la Cámara Baja, los diputados autorizados para acceder a secretos oficialesy contar con un respaldo de al menos tres quintos de la Cámara (210 diputados) en una votación secreta mediante papeleta en urna. Sólo puede entrar uno por grupo parlamentario, que habitualmente es el portavoz.Teniendo en cuenta el actual reparto de escaños en la Cámara, los independentistas de ERC y del Pdecat (por el Grupo Mixto) sólo podrían ser elegidos sdel PP y de Ciudadanos, pues ni sumando el resto de grupos llegarían a esa barrera de 210 votos.Desde el PSOE ya avanzaron quea la entrada de ningún grupo en la Comisión de Secretos, mientras que fuentes populares han informado a Europa Press de que esta vez no vetarán a los republicanos como sí hicieron cuando tenían mayoría absoluta, en la legislatura 2011-2015.Esquerra formaba parte entonces del Grupo Mixto, perode los tres candidatos que se sometieron a votación en el Pleno alegando que los independentistas catalanes podían trasladar la información reservada a los miembros de la coalición abertzale Amaiur, que integraba a los herederos de la antigua Batasuna.que Esquerra estuvo en la llamada Comisión de Secretos fue entre 2004 y 2008, cuando estrenó grupo parlamentario propio en el Congreso. En la siguiente legislatura (2008-2011) compartía grupo con IU-ICV y su representante fue Gaspar Llamazares de IU.Con esos precedentes, los populares asumen que ahoraa dar vía libre a ERC porque tiene grupo propio, pero sí tienen claro que si el Grupo Mixto propone como candidato a un diputado de EH Bildu o de la antigua Convergencia (actual Pdecat) no facilitarán su ingreso, máxime si el propuesto es el portavoz de los catalanes, Francesc Homs , procesado por el Tribunal Supremo por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.De momento, el Grupo Mixto no ha elegido cuál de su miembros optará a estar en la Comisión de Secretos Oficiales, pero si el Pdecat quieren el puesto puede hacerse con él porque esen este conglomerado parlamentario.El PP, por contra,a dejar entrar en la Comisión de Gastos Reservados a representante del resto de partidos del Mixto: Compromís, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, Nueva Canarias o Foro Asturias.En cuanto a Ciudadanos, al inicio de esta legislatura también puso reparos aa los secretos oficiales y aseguraron que no pensaban ayudar a su elección prestando diputados. Ahora bien, asumen que no es lo mismo vetar un grupo parlamentario legalmente constituido.Una vez que se elijan los diputados con acceso a materias clasificadas se podrán cumplir las previsiones legales relacionadas con esta comisión. Por un lado, los ministros que gestionan gastos reservados (Presidencia, Interior, Defensa y Exteriores)para dar cuenta del uso de esas partidas y, por otro, la Ley que regula el CNI prevé que la comisión de gastos reservados sea informada de "los objetivos de inteligencia establecidos anualmente por el Gobierno" y del informe sobre sus actividades que, también con carácter anual, elaborará el director del centro.