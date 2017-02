El secretario general de Podemos,, celebrará este sábado a las 10.30 horas un acto en la Fundación Diario Madrid para presentar a los miembros de su candidatura a la dirección del partido morado y las propuestas que defenderá en la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre del 11 y el 12 de febrero.Aunque en un principio su idea era celebrarlo a las 12.00 horas, el equipo del líder Podemos para Todas ha decidido adelantar el acto dos horas y mediacon el convocado por el secretario político, Íñigo Errejón, el mismo día a la misma hora, también para presentar su candidatura y sus propuestas para Vistalegre II, según han informado a Europa Press fuentes de su equipo.Los dos principales dirigentes del partido no han llegado a un acuerdo para fusionar sus proyectos y finalmente secon sus respectivas candidaturas a la dirección, que se empezarán a votar el sábado.Ninguno quiere perder ni un minuto y por ello han convocado sus actos de apertura de campaña el mismo sábado por la mañana, coincidiendo con el inicio de las votaciones. Eso sí, finalmente no se solaparán, tras la decisión del equipo del líder deErrejón había anunciado el pasado fin de semana, antes de que finalizaran las negociaciones para llegar a un acuerdo, que este sábado 4 celebraría un encuentro en el Cine Palafox de Madrid a las 12.00; una cita que entonces presentó como "un acto abierto al público que en el que el secretario político de Podemosen Podemos y en el Congreso".Tanto el equipo de Errejón, Recuperar la Ilusión, como el de Iglesias, Podemos para Todas, comenzaron hace días a, que se extenderán hasta el mismo sábado 11, el día que finalizan las votaciones y que arranca el encuentro presencial de Vistalegre II.Dado que el partido ha establecido lapara uso particular de los equipos, cada uno de ellos ha puesto en marcha su propio sistema para financiar los viajes y los actos con los que promocionarán sus proyectos.Por ejemplo, el equipo pablista de Podemos para Todas ha puesto a disposición de sus seguidores un número de cuenta en su página web. "Esta candidatura se autofinancia con las aportaciones de la gente que está comprometida con este proyecto, de esta manera", explican.Aunque, sí se comprometen a publicar en el futuro en su página web tanto los ingresos como los gastos que genere su campaña. "En Podemos para Todas aplicamos los mismos criterios de Transparencia que en el partido", afirman.Por su parte, el equipo errejonista de Recuperar la Ilusión ha lanzado una campaña de crowdfunding ––, con el que esperan recaudar un total de 10.000 euros. De momento, ya han conseguido 5.105 euros a través de las aportaciones de 143 seguidores unos 40 euros de media por donación.