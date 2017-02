Iglesias insta a elegir entre "dos equipos y dos liderazgos": el suyo o el de Errejón

Justifica su puesto en la lista

Diferencias con Errejón

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , aseguró este jueves que la "elección fundamental" que deberán hacer los inscritos en la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II es entre "", es decir, entre el proyecto que encabeza él o el del secretario político, Íñigo Errejón , informa Europa Press."Hay dos proyectos y dos equipos de personas y hayEl liderazgo en Podemos lo tendrá aquel equipo de personas que tenga más apoyo", aseguró en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.De este modo, Iglesias ha vuelto a afirmar que, si son sus propuestas políticas y organizativas y su lista al Consejo Ciudadano Estatal –el máximo órgano de dirección entre asambleas– las que ganan las votaciones que arrancan este sábado, él seguirá al frente del partido. Sin embargo,, a pesar de que no presenta candidatura a la Secretaría General."Está muy claro, evidentemente, que si las ideas y candidatos de Íñigo ganan, él será el líder del partido y", aseguró, tras explicar que ese ha sido el motivo por el que ha decidido encabezar la lista de su equipo Podemos para Todas a la dirección, además de presentar su candidatura a la Secretaría General: el"Si mi lista gana seguiré liderando esta formación y trataré de incorporar a las personas de otros equipos. Si por ejemplo gana la lista de Errejón,, en una posición más discreta y distinta, pero para seguir ayudando", ahondó.En este sentido, Iglesias restó importancia a la confrontación y al hecho de que no haya podido llegar a un acuerdo con Errejón para fusionar sus propuestas y concurrir en la misma candidatura. "Creo que la democracia es elegir.Todos somos compañeros y vamos a salir unidos después, pero tenemos ideas diferentes", insistió.A este respecto, Iglesias ha contrastado su proyecto con el de Errejón, y destacó alguna de las cuestiones que les diferencian y que "han quedado explícitas", como por ejemplo,, una decisión que tomaron los inscritos y que él respalda pero que, según afirmó, los errejonistas cuestionan –a pesar de que ellos lo niegan–."También hay diferencias respecto a. Nosotros pensamos que el PP está muy bien sostenido por el PSOE y Ciudadanos, como prueban los hechos, y que tenemos que ser oposición.", explicó."Todas esas ideas son legítimas y ahoraqué personas van a componer la dirección de Podemos y con qué ideas, y esas ideas van asociadas a personas y proyectos", enfatizó.En cuanto a la decisión de la secretaria de Análisis Político y Social,, de renunciar a formar parte de la nueva dirección, Iglesias aseguró que, como al secretario de Economía, Nacho Álvarez, en su candidatura,. "Seguiré contando con ellos", apostilló.Asimismo, ha explicado quedel Grupo Parlamentario de Unidos Podemos es una decisión que le corresponde tomar a la nueva dirección que salga de Vistalegre II.En cuanto a las críticas lanzadas por la que fue cofundadora de Podemos sobre el "eje de confrontación" en el que, a su juicio, Iglesias y Errejón han sumido a Podemos, el líder reconoció que en los últimos meses no ha dado la mejor de sus imágenes. "La gente exige un Podemos unido, pero", defendió. "Estoy seguro de que saldremos reforzados", remachó.