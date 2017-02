López lanza la campaña 'Súmate a Patxi' para captar voluntarios para su candidatura

"Sumar voluntades"

El exlehendakari y diputado por Bizkaia en el Congreso de los Diputados, Patxi López , ha lanzadopara su campaña a la Secretaría General del PSOE. De esta forma, comienza la campaña Súmate a Patxi, que invita a militantes y simpatizantes acon el fin de "reconstruir" el partido y "unirlo", informa Europa Press.En el vídeo, de un minuto de duración, que lleva el lema de Súmate a #SocialistasConPatxi, López afirma que. "Lo mejor del PSOE lo hemos conseguido siempre cuando hemos caminado juntos y hoy también, juntos y unidos en un proyecto colectivo y compartido, será como recuperemos la confianza de la mayoría progresista de nuestro país", asegura.El exlehendakari propone, de esta forma, "reconstruir el PSOE, unirnos de nuevo, militantes y votantes, en torno a un partido fuerte y a, una alternativa transformadora que no se conforma ante aquellos que nos dicen que no se puede hacer otra cosa porque se puede y se tiene que hacer otra cosa para cambiar las cosas en nuestro país"."Y eso tenemos que hacerlo juntos, sumando fuerzas, ideas, voluntades. Por eso, me gustaría que me ayudaras a conseguirlo y te invito a que te sumes a mi campaña . Si, como yo, crees en un PSOE fuerte y unido, si crees en un proyecto socialista que defienda con claridad la igualdad y la justicia social,", señala en la grabación.El vídeo, colgado en su web www.patxilopez.com , invita a militantes y simpatizantes a participar en la campaña de Patxi López. "Si tienes ideas, propuestas, ganas e ilusión para abrir un nuevo tiempo en el PSOE, éste es el lugar idóneo para ti", apunta.La campaña Súmate a Patxi está destinada a los socialistas que deseen colaborar con la campaña del candidato a través de la aportación de ideas o como voluntarios en los diferentes territorios. En su web se ha habilitadoLa pretensión de López es canalizar "s", con gente que se ofrece a participar y colaborar "activamente en la campaña.