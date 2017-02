El PSOE aprobará una "guía de la oposición" donde fijará sus líneas rojas para pactar con el PP

Más de 230 nombres

El próximo Congreso Federal del PSOE, que se celebrará en junio, aprobará una "guía de la oposición" que marcará las líneas maestras de la actuación del grupo socialista en el Congreso . Definirá cuáles son las líneas rojas del partido y cuáles las materias en las que está abierto al pacto con el PP y con otras fuerzas para "imprimir sus ideas". El texto, que será elegido en primarias en mayo.Según explicó este viernes el coordinador de la ponencia política del cónclave socialista, Eduardo Madina , ese documento se trabajará en el ámbito de la ponencia y en estrecho contacto con la actual dirección del grupo parlamentario, que pilota en la Cámara baja Antonio Hernando. En palabras de Madina, el PSOE está dispuesto a "pactar" si tiene la ocasión de "influir" yEl diputado vasco señaló que el PSOE no basará su acción de oposición, y defendió que, toda vez que el PP no tiene ya mayoría absoluta, puede hacer valer el peso de sus 84 parlamentarios para, con una "actitud abierta", trabajar para "cambiar las cosas". Madina puso en valor algunos pactos como el de la subida del salario mínimo o la paralización de las reválidas de la LOMCE.Madina consideró que el "debate" sobre el modelo de oposición "es de todo el PSOE " y que la decisión sobre qué pactos alcanzar "corresponde al conjunto del partido", sea quien sea el secretario general elegido en las primarias. Arguyó que el documento será consecuencia del parecer del conjunto de los socialistas y que al líder no le corresponde, sino "poner cara y voz" a un proyecto común.El PSOE también detalló este viernes los más de 230 expertos que trabajarán en la elaboración de de cara al Congreso Federal de junio . La relación de nombres incluye tanto a dirigentes de amplia trayectoria en el partido como a cargos con responsabilidades en la actualidad y a personalidades de diferentes disciplinas en el mundo académico.En la parte política,, figuran por ejemplo los exministros Javier Solana, Enrique Barón, Fran Caamaño, José María Maravall, Mercedes Cabrera, José Manuel Eguigaray, Carmen Alborch, Miguel Ángel Moratinos o Juan Fernando López Aguilar. También cargos de la gestora como Ricardo Cortés, Francisco Ocón, Ascensión Godoy o Soraya Vega; diputados como Antonio Hernando y Soraya Rodríguez; eurodiputados como Elena Valenciano y Javier López; y alcaldes como Abel Caballero (Vigo) o Mariví Monteseirín (Avilés). Finalmente, entre el centenar largo de personas que aportarán sus ideas están académicos como el escritor José Álvarez Junco y la politóloga Sandra León.En el apartado económico ytrabajarán, entre otros, la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos; el diputado autonómico y miembro valenciano de la gestora, José Muñoz; la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero; la diputada del Parlament de Catalunya Eva Granados; la diputada Pilar Lucio; el exportavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona; el exsecretario de Economía de la Ejecutiva, Manuel de la Rocha; la consejera andaluza de Igualdad, María José Sánchez Rubio y académicos de distintas disciplinas. Díez detalló que los tres principales pilares de su ponencia serán las medidas para la creación de empleo digno, propuestas para una mayor igualdad salarial y un apartado para reforzar la sostenibilidad ambiental de la actividad económica y la lucha contra el cambio climático.Antes de que las ponencias sean aprobadas en el Comité Federal para ser remitidas al congreso del PSOE, se darán a conocer en sendos foros. El texto económico se divulgará el 25 de febrero en un foro organizado al efecto por el partido. El político, por su parte, se concretará el 25 de marzo, en un encuentro con un formato similar. En cuanto al proceso de revisión de los estatutos –la gestora señaló ya semanas atrás que propondrá una revisión de ese texto en el Congreso Federal–,. Fuentes del partido señalan que primero se centrarán los esfuerzos en definir el proyecto y que la cuestión orgánica para definir un nuevo "modelo de partido" se abordará más tarde y en conversación con los responsables de organización de las federaciones.