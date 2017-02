Unir al partido

La izquierda exigente

Toque a Pedro Sánchez:. El exlehendakari y aspirante en las primarias del PSOE, Patxi López , afirmó este viernes que "no hay nadie que sea el referente de la militancia de manera exclusiva y excluyente" en clara alusión al ex secretario general, que se ha presentado como el líder de los afiliados —"será un honor liderar vuestro proyecto político", dijo por ejemplo Sánchez en el acto con militantes donde anunció que dará la batalla—.López lanzóen un desayuno informativo en Madrid. Fuentes de su equipo señalaron que para el precandidato esta era la puesta de largo formal de su candidatura, que presentó el 15 de enero y que desde entonces ha cosechado el apoyo de muchos de los dirigentes críticos antes alineados con el que fuera número uno del partido hasta el Comité Federal del 1 de octubre.El diputado por Bizkaia y aspirante a liderar el PSOE dijo en su intervención [ver en PDF] que "nunca" va ani va a "buscar un choque de legitimidades entre diferentes formas de elección y de decisión", entre las primarias o las consultas a las bases y los órganos del partido. Añadió que "si alguien plantea que el que gana las primarias gana todo y el que las pierde lo pierde todo" es que "no ha entendido lo que necesita el PSOE".López afirmó querer ser secretario general para que "más gente" se "acerque" al partido, pidió un "debate limpio" en las primarias y prometió que jamás dará "un paso en política" si cree que su "actitud" va a "dividir al PSOE ". "La unidad no se proclama, se practica.", subrayó el candidato, quien repitió en varias ocasiones que su "primer objetivo es unir".Dijo también que tras un "drama interno desgarrador" y "espectáculos poco edificantes" es momento de "dejar atrás la división", "empezar a sumar" y hacer en junio un Congreso Federal que sirva para "sumar" e "integrar", que no deje "excluidos ni marginados", sin "vencedores ni vencidos". En la competición hasta llegar a Ferraz no debe haber "reproches" ni "gritos entre compañeros"., zanjó.Preguntado por si llegará hasta el final en la carrera por la Secretaría General —sus detractores especulan con la posibilidad de que alcance un pacto con una hipotética candidatura de Susana Díaz a medida que avance el proceso congresual—, López respondió que sí, porque "la militancia tiene derecho a ser escuchada y elegir, y eso se hace votando".Y precisamente en referencia a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz , y a si podría compatibilizar el Ejecutivo andaluz con la Secretaría General,. Además, añadió que espera que el acto de alcaldes del PSOE convocado el próximo sábado 11 "no se convoque para que Susana Díaz haga anuncios o se haga proselitismo de no sé qué cosas". "Me gustaría que fuera un acto a favor del conjunto del PSOE", reclamó.Sobre su proyecto político, López presentó su candidatura como una "enmienda a la totalidad a la resignación" que aspira a. Afirmó, por ejemplo, que su partido "no puede" apoyar los Presupuestos Generales del Estado, y se mostró partidario de un un socialismo "que haga frente al modelo neoliberal". "No soy un izquierdista peligroso, pero si soy de izquierdas. Quiero un socialismo que no se resigne ante la derecha", explicó."Una parte de la izquierda europea se ha limitado durante demasiado tiempo a limar las aristas más crueles de las políticas de la derecha neoliberal y ha comprado eso de que no se puede hacer otra cosa. Yo reniego de esto: entre el asalto a los cielos y la resignación", ahondó López, que expresó su deseo de "trabajar por el sueño de reconstruir el PSOE" y de convertirlo en la "opción de izquierdas imprescindible".