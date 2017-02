"Venga usted a la reunión sobre la financiación"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , insisitió en que tiene dos prioridades sobre Cataluña, que sonpero también, y aseguró que los defensores de un referéndum de independencia "saben" que no pueden llevarlo adelante ni el Ejecutivo autorizarlo, porque es ilegal. "Es inaceptable".En rueda de prensa en La Valeta (Malta), tras una reunión con los líderes de la UE, Rajoy recalcó que su gobierno tiene "muchas obligaciones", pero que la más importante es"y no violarla sabiendo que estaría haciéndolo"."Vamos a hablar, pero desde luego todos tenemos que comprometernos a cumplir la ley porque si no,sino en otra cosa distinta, decidiendo cada cual lo que hace o deja de hacer. Así es imposible una convivencia razonable", dijo el presidente.Rajoy se mantuvo en este argumento ante las preguntas de los periodistas sobre la situación en Cataluña y no quiso "adelantar acontecimientos" sobre, se le pone fecha y se organiza la forma de votación.Insistió en pedir a los dirigentes catalanes que sean conscientes de que "no se puede actuar así", que un gobierno y un parlamento democráticos no pueden saltarse la ley ni, porque eso es "inaceptable".Sí aseguró quecon el presidente de la Generalitat de Catañuña, Carles Puigdemont , aunque de momento no está fijada ninguna fecha.El presidente ha insistido en la importancia de mantener abiertas las vías de diálogo e invitó a Cataluña a que participe en ellas. "Venga usted a la reunión sobre financiación autonómica", dijo dirigiéndose a los dirigentes de la Generalitat y tras la ausencia de Puigdemont de la Conferencia de Presidentes Y censuró expresiones como la de. "No recuerdo quién, debía ser un dirigente político importante, que decía que no compartía ese criterio", ironizó Rajoy en la rueda de prensa refiriéndose a una reciente entrevista del portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián , en la que negaba esa afirmación."Espero que dialoguemos y seamos capaces de hablar. Pero insisto, lo más importante es que un país no puede liquidar la ley por las decisiones que puedan tomar de manera irresponsable algunos dirigentes políticos", concluyó.Por último, Rajoyen Cataluña contra el supuesto cobro de comisiones por parte de Convergencia y expresó su respeto al trabajo judicial. "Yo tampoco debo contribuir a generar más tensión de la que hay", añadió.