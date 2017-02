157 autocares

Operación precinto

Las entidades soberanistas hicieron este sábado unpara que se pronuncien sobre el proceso independentista catalán a raíz del juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega por la consulta del 9N previsto para el lunes. Casise han inscrito para la protesta en su contra, según Europa Press."Tiene que tomar parte en este contencioso que enfrenta Catalunya con el Estado español", reivindicó el presidente de Òmnium , Jordi Cuixart, en rueda de prensa desde el centro escolar La Salle de Gràcia, donde se produjo una de las fotografías más emblemáticas del 9N con una larga cola de votantes esperando en el patio del colegio.Cuixart, al que precedieron los presidentes de la Asamblea Catalana de Municipios ( ACM ), Miquel Buch, y la Asociación de Municipios por la Independencia ( AMI ), Neus Lloveras, así como el coordinador de Comunicación de la Asamblea Nacional Catalana ( ANC ), Enric Blanes, exigió a Europa "que el 6 de febrero vea como ununa vez más juzga a un presidente, a unos representantes políticos, que luchan y se esfuerzan por conocer la opinión de sus ciudadanos".Lo dijo en el último acto conjunto de las cuatro entidades antes de la(TSJC) para la que se han preparadopara desplazar a la gente desde varios puntos del territorio, explicó Blanes: "Hay gente que sale desde Tremp (Lleida) a las cuatro de la madrugada, gente que vendrá de las Terres de l'Ebre y estamos a punto de llenar otro".Pese a esta cifra, que se multiplicó por cuatro desde el fin de semana pasado, cuando los inscritos en la web eran poco más de 10.000, Cuixart aseguró queya que hay gente que no se ha inscrito pero acudirá a la protesta."No podemos competir con nosotros mismos", ha reflexionado en referencia a la capacidad movilizadora de las entidades, que han organizado las grandes manifestaciones de la Diada desde 2012.El presidente de la ACM y alcalde de Premià de Mar (Barcelona), Miquel Buch, criticó el juicio a los miembros del anterior Govern por el proceso participativo de 2014 y aseveró que la causa abierta "une, hace más grande la piña".Asimismo, rechazó lasplanteadas por el Gobierno para impedir que se celebre un referéndum en Catalunya, proclamó: " Si nos precintan las escuelas , abriremos bibliotecas. Si nos precintan las bibliotecas, centros cívicos. Si nos precintan los centros cívicos, pabellones, Y si no siempre tenemos las plazas, que no se pueden precintar".Lloveras, que consideradó lamentable que el Ejecutivo central se planteede celebrarse el referéndum previsto por el Govern, explicó que entreparticiparán en la movilización del lunes y que la AMI y la ACM harán llegar a los ayuntamientos catalanes una propuesta de moción de adhesión al manifiesto del Pacte Nacional pel Referèndum.Lamentó que el juicio, al que se refirió como "uno de los hechos más graves desde el franquismo", se acabe celebrando, pero alabó que la protesta vaya a congregar apresentes en la rueda de prensa de este sábado.En ella asistieron el portavoz del Comité Ejecutivo del Pacte, Joan Ignasi Elena, junto a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; la portavoz de JxSí, Marta Rovira; la diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel; el líder de EUiA, Joan Josep Nuet; el diputado de JxSí y miembro de Demòcrates Carles Sala, y el teniente alcalde y concejal de BComú en Barcelona, Jaume Asens.También acudieron el secretario general de, Joan Carles Gallego; el secretario general de, Camil Ros; el responsable de organización de Unió de Pagesos, Josep Carles Vicente; de la Intersindical CSC, Carles Sastre; el coordinador de la campaña Casa Nostra, Casa Vostra, Ruben Wagensberg y la directora de Plataforma per la Llengua, Neus Mestres, entre otros.