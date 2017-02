Apelación al diálogo

"La tormenta perfecta"

El "peor" presupuesto, según el PP

El BNG y la oposición "constructiva"

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro , perdió la cuestión de confianza vinculada a la, a la que se sometió en un pleno extraordinario, tras el voto en contra de PP y PSOE. Por su parte, la única concejala del BNG votó a favor en la búsqueda de una "oposición constructiva", informa Europa Press.Desde el PSOE, el concejal José Manuel García dijo que votan en contra porque. Con todo, delegó en la Marea Atlántica el crear "un espacio político que dé estabilidad" y avanzó que apoyarán "cada acción" del gobiernoMientras, la portavoz del PP, Rosa Gallego,por tener la ciudad "paralizada" y le recriminó buscar, con la cuestión de confianza, "ir de víctima a costa de los coruñeses". También instó a los demás grupos de la oposición a plantearse si van a estar "al lado del caos o del rescate de la ciudad".Por su parte, el alcalde defendió la cuestión de confianza porque "llegó la hora de que cada quién decida qué papel quiere jugar". Con todo, reiteró queporque tienen "muchas cosas en común". "Esperemos que hoy no estemos en el fin de un capítulo", añadió en alusión a una"Hicimos lo que estaba de nuestra mano, pero fue imposible", dijo, antes, el alcalde, que volvió a acusar al PSOE de practicar una. Para refrendar sus palabras, y en su segundo turno de intervención, mencionó la rueda de prensa dada por el edil José Manuel García, a cuyo contenido culpó de la falta de acuerdo.En línea con su discurso de los últimos días, afirmó que se llega al pleno "porque A Coruña no puede estar esperando más por el presupuesto". De él, vovlió a defender que busca promover políticas de vivienda, mejorar la movilidad, generar empleo o "salvaguardar" la titularidad pública de los terrenos portuarios."Estamos condenados a entendernos, no hay otra alternativa", indicó dirigiéndose al PSOE y remitiéndose al. "Alimenta a un PP derrotado y el resultado son las políticas austericidas", replicó también. Mientras, lamentó que los populares busquenFrente a este discurso, el edil José Manuel García argumentó que apoyaron a la Marea Atlántica, en la toma de posesión del alcalde, porque "confiaron" en la misma. Sin embargo, le culpó de acometer cambios en la política municipalAsimismo, seguró que no hay "motivos para justificar" la cuestión de confianza. "Intenta", le dijo al alcalde defendiendo que el grupo municipal socialista buscó el acuerdo respaldando el presupuesto de la Marea, pero completando en él "lagunas importantes".También culpó a la Marea decon el pleno de este sábado para no renunciar "al papel de víctimas". Sobre las discrepancias en torno a la presencia de la concejala Mar Barcón al frente de uno de los proyectos negociados, defendió a su compañera. "Cuando le lleguen a la altura de los tacones en compromiso político podrán hacer valoraciones".Pese a su voto en contra, indicó quey que, para apoyar "cada acción" del gobierno deberá haber, previamente, diálogo. "Nos preocupa la ciudad", señaló en un pleno en el que no faltaron alusiones al posicionamiento del PSOE en la investidura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.Desde el PP, la portavoz municipal, Rosa Gallego,. "Si la nueva democracia consiste en vetar a concejales, entendemos la democracia de otra manera", replicó al alcalde."Es incapaz de dialogar y de gobernar,", recalcó en su discurso. En la misma línea, se preguntó "cómo no desconfiar de un alcalde que vincula la cuestión de confianza al"."Un presupuesto que confirma la parálisis" en la que, según dijo, se encuentra la ciudad. "Muchas reuniones podemistas, pero n", apostilló. En su intervención, calificó también al regidor dede la Marea.Mientras, en el BNG explicó que su voto a favor obedece a. Además, considerópor parte de la Marea y del PSOE que se haya llegado a la cuestión de confianza."Ya está bien de tomaduras de pelo", recalcó. En la misma línea, advirtió a la Marea de que el gobierno necesitay, por ello, le ha pedido "ser valientes".Tras el pleno de este sábado, la oposición tendrá ahora unpara presentar una moción de censura para lo que se necesitaría, en la actualidad hay 10 en el PP, –el mismo que en el grupo de gobierno–, seis en el PSOE y uno en el BNG. En caso de no presentarse, las cuentas quedan aprobadas.