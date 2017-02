Soriano se lava las manos sobre el agujero de Telemadrid y ataca a infoLibre

info Libre

Retransmisión en abierto

info Libre

Libre

info Libre ,

info Libre

info Libre

Intereses de un grupo de comunicación

El expresidente de Telemadrid y actual consejero del ente público, Manuel Soriano, ha rechazado en su comparecencia de este viernes en la comisión de investigación sobre la corrupción política de la Asamblea de Madrid la, cuyos trabajadores sufrieron en 2013 un ERE por motivos económicos que provocó el despido de 861 empleados."Hablemos con propiedad diputado", ha atacado Soriano al parlamentario de Podemos Miguel Ongil, que le había interpelado sobre el quebranto que sufrió la empresa Madrid Deporte Audiovisual (MDA), participada por Telemadrid y Caja Madrid (ahora Bankia), con la compra de los derechos del fútbol en 2007 del Atlético de Madrid y del Getafe CF por 307 millones: "¿Agujero? Lea los datos de los últimos ejercicios de Telemadrid.", ha completado Soriano.Sin embargo, a preguntas de la diputada socialista Isaura Leal, Soriano tuvo que reconocer que Madrid Deporte Audiovisual, de la que Telemadrid es accionista al 49% y que está en concurso de acreedores desde 2013, sí ha tenido pérdidas: "en toda la operación, y ya le he dicho que Telemadrid está personada en las reclamaciones correspondientes a los clubes de fútbol y a Mediapro, y antes creo que terminé diciendo por un valor total de unos 35 millones de euros. A lo mejor se recupera el dinero".ha publicado este viernes que laha ordenado al titular del Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid, Javier Sánchez Beltrán, que reabra el caso sobre el adelanto de 15,7 millones por parte de una empresa participada por Telemadrid al Atlético de Madrid y al Getafe CF, en el marco del contrato de cesión de derechos audiovisuales por cinco años que fue incumplido al tercer ejercicio por los directivos de los clubes.Soriano, que reconoció haber sido la persona que, ha explicado que su idea era recuperar la retransmisión en abierto de los clubes de fútbol madrileño.Al ser acusado de forma directa por el diputado de Podemos Miguel Ongil de haber manipulado el plan de negocios que presentó en el consejo de administración de Telemadrid, al hacer pasar un informe de Caja Madrid como si fuera de Telemadrid, Soriano ha atacado de forma directa a, que fue el periódico que publicó el informe de viabilidad de la operación de Caja Madrid, ya que había sido incorporado en uno de los correos de Miguel Blesa intervenidos por el exjuez Elpidio Silva."¿Quién manipuló el informe de Caja Madrid y lo hizo pasar por un informe propio de Telemadrid?", le ha preguntado en concreto Ongil, a lo que Soriano ha respondido: "Rechazo completamente el término de que se manipuló un informe. Usted podrá decir que había un informe, que publica. y habría que verlo, porque en fín...,pequeño paréntesis. ¿Sabe usted quetiene relación con Mediapro? ¿Por qué no investiga? Investíguelo, por favor. Investigue la relación que tiene".no tiene ni ha tenido relación accionarial o comercial de ningún tipo con Mediapro.En función de esa supuesta relación de este diario con Mediapro, el consejero de Telemadrid se preguntó si el diputado de Podemos"o los intereses particulares de un lobby o de un grupo de comunicación"."Ese informe, que se presenta ante el consejo de administración con la identificación de Telemadrid es el que ha hecho Caja Madrid, pero", se ha defendido Soriano, al que el diputado de Podemos Miguel Ongil le había reprochado que no hubiera incluido en la documentación aportada al consejo de administración de Telemadrid tres folios de un Anexo del informe secreto de Caja Madrid, en los que se hablaba únicamente de la rentabilidad de la entidad financiera presidida por Miguel Blesa.