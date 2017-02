info Libre

Aproximadamente un tercio de los militantes de Ciudadanos. De acuerdo con los datos del informe de gestión del Comité Ejecutivo presentado este sábado en la cuarta Asamblea General de la formación naranja, el partido que pilota Albert Rivera tenía 30.867 afiliados a 7 de noviembre de 2016. Sin embargo, en las primarias a la Presidencia del partido —celebradas la semana pasada y en las que se reelegió a Rivera — únicamente pudieron participar 20.065 personas.Aunque las fechas no son exactamente coincidentes —no hay datos oficiales de cuántos militantes tenía C's al cierre del censo para las primarias, sino que únicamente se facilitó la cifra de cuántos de ellos tenían derecho a voto—,que el partido contabiliza pero que no pudieron participar en votación telemática para elegir al presidente del partido. Fuentes de Ciudadanos señalaron aque esa diferencia se explica por el número de militantes que no están al corriente de los pagos.Un portavoz del partido explicó que un afiliado no puede ser expulsado de la formación. Por tanto, si un militante hubiera dejado de pagar su cuota por ejemplo en agosto de 2016, seguiría constando en el censo del 7 de noviembre de ese año, pero no podría haber votado en las primarias. Además, estas fuentes señalaron que siempre se trata de comprobar que el impago sea voluntario y no consecuencia, por ejemplo, de problemas con los datos bancarios.Además de lo llamativo de que más de un 30% de los militantes de la joven formación naranja no cumplan con los pagos al partido, hay otro dato del informe de gestión de la Ejecutiva que refleja que: por primera vez perdió militantes, según los datos provisionales. Nuevamente los datos no son completamente comparables, pues las cifras del informe únicamente reflejan la situación a 31 de diciembre de 2015 y a 7 de noviembre de 2016, pero esa es la conclusión.En la primera de esas fechas, a cierre de 2015, había 31.078 afiliados. Casi once meses después, el 7 de noviembre de 2016, los inscritos eran los citados 30.867. Aunque la caída no es especialmente destacada en términos cuantitativos —la diferencia es de poco más de 200 personas—,que C's había experimentado hasta la fecha: pasó de 1.712 afiliados en 2012 a 1.982 en 2013, 7.945 en 2014 y 31.078 en 2015 [ver en PDF] . En 2016, por primera vez, se frenó.En todo caso, el citado informe de gestión se aprobó a hacia el mediodía de este sábado en la Asamblea General del partido, que este fin de semana se celebra en el municipio madrileño de Coslada. El respaldo de los delegados del cónclave —de los que al menos un 70% son afines a Albert Rivera y se presentaron en las listas que él promovió— fue amplísimo:, 15 abstenciones y ningún voto en contra.En declaraciones a los medios, Rivera se dijo "muy satisfecho" del apoyo registrado y se felicitó porque "nunca" un informe gestión había obtenido un respaldo "tan importante". El presidente del partido naranjay se marcó como objetivo hacer un Ciudadanos "más fuerte" y dejarlo listo para "gobernar en 2019". "Mientras el resto de partidos están rotos (...), aquí hay debate y unión", recalcó el dirigente.Rivera no hizo ninguna referencia a las últimas cifras de militantes, pero sí destacó el crecimiento de la estructura orgánica de C's durante la presentación del informe ante los delegados, al señalar que entre 2012 y 2016 el número de agrupaciones ha aumentado de 87 a 646 y que también se ha incrementado su presencia en las instituciones públicas, pasando de ocho grupos institucionales en 2012 a 825 en la actualidad.habría pensado que "hoy estaríamos donde estamos", manifestó.El presidente del partido destacó igualmente que su organización tiene superávit y sus préstamos bancarios pagados lo que, a su juicio, le permite ser "libre". El informe de la Secretaría de Finanzas de Ciudadanos [ver en PDF] , también aprobado en la Asamblea General de forma cómoda, refleja que el partido tuvo en 2016 un superávit de unos 3,1 millones de euros según datos provisionales, aunque las donaciones se desplomaron en ese ejercicio.En concreto, las donaciones se dispararon en 2015 hasta los 270.850 euros, mientras que en 2016 se quedaron en apenas 22.810 euros. En años anteriores, las recaudaciones ingresadas fueron de 29.020 euros en 2014, 34.705 euros en 2013 y 28.695 euros en 2012. En cuanto al resto de vías de financiación, Ciudadanos ingresó en 2016, 2,37 millones en cuotas de afiliados y 1,03 millones por las aportaciones de cargos electos.Tras la aprobación del informe de la Ejecutiva y de gestión económica, el debate en la Asamblea General de Ciudadanos proseguirá durante la tarde del sábado con la votación de los nuevos estatutos, el nuevo ideario y el texto de estrategia política propuestos por la dirección,—25 a cada uno de esos documentos—. El congreso del partido naranja culminará este domingo, con la presentación de la nueva Ejecutiva y una intervención del líder de la formación.Entre los principales debates está el del nuevo ideario, donde la novedad fundamental es la definición del partido como "constitucionalista, liberal, demócrata y progresista" y, presente en el actualmente vigente. Muchas de las enmiendas plantean mantener el texto actual. Este sábado, Rivera pidió en declaraciones a los medios no hacer un "debate semántico" e Ignacio Aguado , portavoz en la Asamblea de Madrid, dijo que la socialdemocracia es una "ideología superada".Muestra de la polémica que provoca esa cuestión es lo ajustado de la votación sobre el nuevo ideario en el Consejo General del partido —el máximo órgano entre Asambleas Generales—, donde cosechó sólo tres votos de ventaja, pues una enmienda a la totalidad presentada por el sector socialdemócrata de Ciudadanos contó con. La iniciativa de los críticos fue abanderada por el diputado en el Parlamento de Cataluña Sergio Sanz.Otras enmiendas se refieren a cuestiones como—la propuesta de la dirección restringe su utilización, y hay enmiendas de todo tipo: algunas piden celebrar más primarias y otras menos— o—en el que los críticos ven un intento de la dirección por marginar toda discrepancia—. Del total de 75 enmiendas, siete lo son a la totalidad. En el debate a puerta cerrada, Rivera ha anunciado que intervendrá para defender que se mantenga la palabra "progresista" en el ideario.