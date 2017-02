Albert Rivera: "Los liberales de Cádiz han vuelto para gobernar España"

Sin voces críticas

Ciudadanos culminó este domingo su cuarta Asamblea General con el objetivo de liderar gobiernos en el próximo ciclo electoral, a partir de 2019, y abierto a entrar en coaliciones si no es primera fuerza. La hoja de ruta del partido está, desde este fin de semana, enfocada al poder: "Los liberales de Cádiz han vuelto y han vuelto para gobernar España", dijo Albert Rivera El presidente de la formación naranja recalcó en su discurso en la clausura del congreso que hacía "más de treina años" que no existía "el centro político en un partido" de proyección nacional y subrayó su disposición a "liderar la modernización de España". "Los proyectos, y el liberalismo político tiene que ser quien dé soluciones", apuntó.Rivera añadió que en los próximos dos años quiere acercarse a "la sociedad civil", porque "si alguien quiere gobernar España tiene que conocer hasta el último pueblo". "Me voy a dedicar estos dos años", insistió el líder naranja, quien se presentó como un dirigente de "centro" que quiere aglutinar a la "clase media y trabajadora de este país".En su discurso criticó a los partidos "nuevos" que "han sumado con no sé cuántas marcas", en referencia a Podemos, y destacó la unidad de Ciudadanos frente a los problemas internos de otros. "A los partidos que están a la gresca. Espero de los partidos responsables que sus cuestiones internas no paralicen el funcionamiento de neustro país", advirtió.En la clausura del congreso del partido intervino también el secretario general, José Manuel Villegas , quien señaló por su parte que Ciudadanos es desde este fin de semana "un partido mejor organizado, con una definición clara y, y con un mejor equipo que va a arropar al sin duda mejor líder, el mejor valorado por los españoles: Albert Rivera".Villegas se felicitó porque, a su juicio, la formación ha demostrado que, manteniendo la "unión" tras un debate "profundamente democrático y muy participativo" en su asamblea. "Ahora toca seguir, volver a la calle y las instituciones", zanjó el número dos del partido.También tomó la palabra el presidente del grupo ALDE en el Parlamento Europeo —grupo en el que se encuadra la formación naranja en la eurocámara—, Guy Verhofstadt , que recordó que conoció a Rivera en 2014, cuando Ciudadanos tenía "sólo nueve representantes", mientras que"Admiro el trabajo que ha realizado Ciudadanos en tan pocos años", dijo Verhofstadt, quien destacó que en las generales de 2016 se puso fin al "sistema bipartidista" en España y que salió reforzada "una nueva fuerza política centrista y liberal: Ciudadanos"., añadió.Con las intervenciones de Rivera, Villegas y Verhofstad culminó este domingo la cuarta Asamblea General de Ciudadanos, que se celebró desde este sábado en Coslada (Madrid) y que transcurrió sin grandes contratiempos para Rivera, reelegido en primarias la semana pasada El plenario de la asamblea aprobó con un 89% de votos a favor la modificación del ideario, uno de los puntos más polémicos, y en el que se certificó la redefinición ideológica impulsada por Rivera : desde este sábado Ciudadanos es un partido "liberal progresista", ycomo antes.Además, la asamblea respaldó los nuevos estatutos prácticamente sin oposición —hubo un 98% de votos a favor— y también el documento de estrategia política, que obtuvo el apoyo del 99,5% de delegados y que, entre otras cuestiones, recalca quepara entrar en gobiernos de coalición.Tambiénsalieron adelante los dos informes presentados por la dirección del partido: el documento de rendición de cuentas de la Ejecutiva —con un 97% de síes— y el de la secretaría de finanzas —con un 96% de votos a favor—. Rivera se felicitó tras las votaciones por la ausencia de "división" en su partido.Por su parte, las enmiendas presentadas por los críticos fueron derrotadas con facilidad, toda vez que. De las 75 que se debatieron en tres ponencias, siete eran enmiendas a la totalidad. Todas ellas se rechazaron en esos grupos de trabajo, y la que mayor apoyo registró no pasó del 26%.De este cónclave, que crece de los 23 a los 37 miembros, y también un Comité Permanente para gestionar el día a día del partido, donde estarán presentes dirigentes como Rivera, Villegas, Inés Arrimadas —líder de la oposición en Cataluña y que portavoz—, Fran Hervías —secretario de Organización—; Fernando de Páramo —secretario de Comunicación— y varios diputados.Este domingo también se renovó la composición del Consejo General del partido, el máximo órgano entre asambleas. Ese órgano pasa de 59 miembros a más de 160: 125 electos este domingo, 20 de la ejecutiva y los líderes del partido en cada una de las comunidades autónomas., la amplia mayoría del sector de Rivera y la ausencia de críticos organizados pronostica un control total de la formación por parte de la dirección.