Uno de los fundadores de Podemos acusa al equipo de Iglesias de llevar el partido a "la destrucción"

Uno de los fundadores de Podemos, Luis Alegre , acusa al círculo más cercano al secretario general del partido, Pablo Iglesias, de estar dispuesto. Sus críticas, publicadas este domingo en un artículo en eldiario.es, señalan expresamente a tres dirigentes de la máxima confianza del actual líder de Podemos: Rafa Mayoral, Irene Montero y Juanma del Olmo."El actual equipo de Pablo Iglesias (queque le hemos acompañado desde el principio) entró en Podemos con un objetivo que sólo podía conducir a la destrucción del proyecto", asevera.Luis Alegre asegura que se ha seguido una estrategia basada en calificar de errejonista a cualquiera que no sea muy cercano a ellos y que, después, lo que se ha hecho es "defender quede Podemos".En su artículo, Alegre, pese a afirmar que Iglesias "es un hombre de honor por encima de todo", también indica que el secretario general: "Llama amigos a quienes no tienen más interés que el de mantener su posición excluyente,(y, por lo tanto, de Podemos)".Luis Alegre, que ha regresado a su antiguo puesto en la Universidad y no ejerce ya ningún tipo de responsabilidad orgánica en Podemos, considera imposible quedarse callado cuando han dimitido dos personas–Carolina Bescansa, secretaria de Análisis Político y Social, y Nacho Álvarez, secretario de Economía– y cuando ve "cómo un grupo de conspiradores" está "a punto de tomar el control de Podemos".Bescansa y Álvarez decidieron dimitir al estimar que el partido se encuentra "atrapado en un" en el que ambos equipos están "actuando de espaldas a la". El paso a un lado de los dirigentes de Podemos, explica Alegre, ha sido el principal motivo que le ha llevado a escribir el artículo."Necesitamos un Podemos dirigido por Pablo, pero también por Íñigo, Carolina y Nacho", dice tras apuntar quecomo secretario general, pero que no votará el resto de su lista, porque está formada por gente que. "Estoy seguro de que Pablo se dará cuenta un año o dos después de que le hayan matado los suyos, pero ya será tarde", pronostica.