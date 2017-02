Errejón declara que la coherencia en política "no es decir siempre lo mismo" sino "lo más adecuado a cada momento"

El número dos de Podemos, Íñigo Errejón, afirmó este domingo que "" para defenderque presenta su equipo Recuperar la ilusión a la Asamblea Ciudadana del partido, que se celebra a finales de esta semana , con que Pablo Iglesias siga siendo secretario general del partido.Errejón respondió así durante una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press cuando se le recordó unas declaraciones del primer Vistalegre, hace tres años, donde aseguraba que en Podemos"Entonces", argumentó el secretario Político de Podemos para justificar su cambio de estrategia. "No teníamos tiempo para hacerlo de otra forma", añadió aludiendo aante las convocatorias electorales a las que se enfrentaba entonces la formación morada."Ya no tenemos que irrumpir en la política española, ya hemos irrumpido, hoy, y eso no se hace repitiendo los mismos gestos", según Errejón, que también ha descrito la "coherencia en política" como "el análisis concreto de cada situación concreta".Del mismo modo, Errejón admitió que el Podemos de hace tres años era "más de la cultura del plebiscito", pero tras la "evolución" del partido en este tiempo se deben "ensanchar" las responsabilidades y "abrir juego", aunqueformando un "tándem" con él.Por esa razón, Errejón defendió que los carteles que su equipo Recuperar la ilusión ha lanzado para pedir el voto a su lista a la dirección del partido incluyan la imagen de Iglesias , aunque el secretario general encabece otra para el Consejo Ciudadano de Podemos. "", explicó.Sin embargo, ha lamentado que este gesto haya podido molestar a Iglesias. "Si no le ha gustado, lo lamento", se excusó Errejón, que, a pesar de que defenderá en Vistalegre II la limitación a seis años en la secretaría general de Podemos. "A Pablo le queda mucho por delante", aseguró el número dos del partido.