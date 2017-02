Barómetro del CIS: Podemos quita importancia a la mala nota de Pablo Iglesias, que achaca a su carisma

El PSOE celebra su "recuperación"

Catalá dice que el Gobierno va por el camino correcto

Consolidación en el centro político

La secretaria de Análisis Político de Podemos, Carolina Bescansa, ha quitado este miércoles importancia al hecho de que el máximo responsable de su partido, Pablo Iglesias, con una nota de, sea el líder político nacional peor valorado en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), una situación que ha achacado a su "carisma", según ha informado Europa Press.Según ha explicado Bescansa en rueda de prensa, losgeneran mucho apoyo, pero también mucho rechazo, lo que afecta a sus notas medias. "No es fácil interpretar las malas notas medias", ha avisado la socióloga, incidiendo en que al hacerlo hay que tener en cuenta "el grado de dispersión o concentración".Respecto a los datos de intención de voto del barómetro, que vuelven a situar a Unidos Podemos y sus confluencias como segunda fuerza aunque con una décima menos que en octubre, Bescansa ha defendido que no reflejanpara su formación, sino la "estabilización del sistema de partidos".Eso, a su juicio, no es óbice para queen los que, desde su punto de vista, ha incurrido Podemos en su proceso preasambleario y, aunque esto no se recoge en la encuesta, ha garantizado que en Vistalegre II harán todo lo que esté en su mano para revertirlo.Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, ha celebrado, aunque "con humildad y prudencia" el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que marca la "recuperación" del partido y ha defendido que, aunque falta "mucho camino por recorrer", demuestra queEn declaraciones a los periodistas en el Congreso, Hernando ha valorado así el "dato positivo" del CIS, que indica que el PSOErespecto al último sondeo y, aunque se mantiene en tercera posición, recorta su diferencia con Podemos.Aun sin "conocer todos los detalles" de esta encuesta, el portavoz de los socialistas ha subrayado que estos datos coinciden con otras encuestas que también hablan dedel PSOE, pero recuperación al fin y al cabo".Además de este crecimiento en estimación de voto, el portavoz de los socialistas ha destacado otro apunte positivo que arroja el CIS y que es la buena valoración del presidente de la Gestora,que aparece como el líder de un partido mejor valorado.Por otro lado, el ministro de Justicia,, ha asegurado que el resultado de la encuesta, que mantiene al PP como el partido con mayor estimación de voto con un 33%, pone de manifiesto que siguen siendo la principal fuerza política en España y que van por el camino correcto para mantener la confianza mayoritaria de los españoles."Pone de manifiesto que el PP sigue siendo la principal fuerza política en España y significa ela lo que estamos haciendo", ha asegurado Catalá, quien ha precisado que desde las últimas elecciones generales el pasado mes de junio han intentado poner en marcha las reformas y compromisos adoptados con los votantes en la campaña electoral."Estamosen el Congreso y Senado, acreditando la voluntad de diálogo. Es muy satisfactorio apreciar apoyo por parte de los ciudadanos en una encuesta de opinión... tiene un valor relativo pero en todo caso me da el indicador de que estamos en el camino correcto para mantener la confianza mayoritaria de los españoles", ha subrayado.Por último, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha celebrado que el último Barómetro del CIS consolide su espacio en el centro político, lo que considera que espara crecer en los próximos meses y años.El partido que lidera Albert Rivera, en la primera encuesta tras apoyar a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, se consolida en cuarto lugar con un respaldo calculado del 12,4%,En rueda de prensa en el Congreso, Villegas ha señalado que los datos que arroja la encuesta confirman el escenario dey "cierta estabilidad" de los partidos respecto de los resultados de las elecciones generales de diciembre y junio.