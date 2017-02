Interpelación del PSOE

El nuevo jefe de la Policía, el comisario principal, director adjunto operativo (DAO) desde el 31 de enero, ha cesado este martes a Enrique García Castaño al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) tras ser grabado en unas conversaciones en las que aludía a un chantaje al rey Juan Carlos I y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según ha informado Europa Press.Fuentes policiales han explicado a Europa Press que el DAO de la Policía ha decidido apartar de su puesto a este veterano comisario tras ser grabado en unas conversaciones publicadas recientemente en el diario Público El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido al término de su comparecencia en el Senado que se evite el "alarmismo" sobre unaque ha vuelto a decir que no existe, remitiéndose a la investigación interna abierta por la Dirección General de este cuerpo que ha evitado comentar.En dicha grabación, García Castaño daba detalles de laque estaban ejerciendo contra autoridades del Estado otros policías como José Manuel Villarejo, jubilado de la corporación el pasado mes de agosto. También conversaba sobre esta cuestión con el que fue DAO hasta su jubilación en 2016, Eugenio Pino.En el hemiciclo de la Cámara Alta, Zoido ha mostrado su "orgullo" por el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad del Estado. "No podemos gestionar a nombre de una noticia de periódico", ha dicho antes de defender que "cualquier irregularidad" será investigada internamente por la Policía o por la Guardia Civil. "Les aseguro que yo no conozco a esa policía política, ha enfatizado.El senador del PSOE Francisco González Cabaña ha criticado el, citando la grabación en 2014 en el despacho del exministro Jorge Fernández Díaz o "actuaciones paralegales" que están siendo cuestionadas por algunos jueces. En concreto, se ha referido al último escrito de la juez María Núñez Bolaños sobre las "teorías de la conspiración" en torno a los cursos de formación en Andalucía.Zoido se ha mostrado "sorprendido" por el tono del portavoz socialista. "Usted ha venido auna resolución que ahora beneficia al PSOE en una determinada comunidad autónoma", le ha reprochado el ministro, que ha pedido en varias ocasiones que se respete a las fuerzas de seguridad y a los jueces gusten o no sus decisiones.El titular del Interior se ha comprometido a "poner en funcionamiento todos los elementos correctores" cuando se pruebe que ha podido haber algún exceso en la Policía, pero no antes. En este sentido, ha rechazado las dudas planteadas por el PSOE por el desempeño del nuevo director adjunto operativo debido a sus "años de servicio en el ayuntamiento de Málaga,El senador ha recordado a Zoido que es un juez el que cuestiona las pruebas aportadas en un pendrive por la Policía en la causa que investiga el patrimonio de la familia de. Aprovechando un comentario anterior del ministro sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, González Cabañas le ha recordado que "Andorra no es España". "Y esa cúpula policial investigada estuvo en Andorra", ha subrayado para censurar la estrategia del PP "contra los adversarios políticos".El debate ha dejado lugar también a que Zoido se comprometiera en el Senado a convocar una oferta de empleo público que permita "poco a poco" recuperar el 100% de las plantillas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.