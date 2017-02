El PSOE de Zaragoza fleta autobuses para acudir al acto de apoyo a Susana Díaz en Madrid

info Libre

Silencio sobre Sánchez

Un acto bajo sospecha

El PSOE de la provincia de Zaragoza ha puesto a disposición de sus cargos y militantes autobuses para asistir, de forma gratuita, al acto de alcaldes y concejales socialistas que tendrá lugar este sábado 11 de febrero en Madrid, y donde todos los ojos estarán puestos sobreEl secretario de Organización provincial,, ha enviado en las últimas horas mensajes a "personas seleccionadas" para informarles de que "existen a disposición" de quienes quieran asistir al acto autobuses que saldrán desde la capital aragonesa a las 6.30 de la mañana y llegarán a Madrid a tiempo para ver a la dirigente andaluza. Nicolás no contestó a las llamadas depara aportar su versión de los hechos.Entre los promotores del acto del sábado está el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) , Abel Caballero, quien este martes afirmó que ese acto con Susana Díaza la que asistirán "cientos" de alcaldes y alcaldesas del PSOE "de toda España".Caballero agregó que es un "buen momento" para quepueda dirigirse a cargos y militantes y exponer su visión sobre distintas cuestiones "desde su experiencia y posición como secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta de la comunidad autónoma más poblada de España". A preguntas de los medios sobre si ese acto será el momento en el que Susana Díaz anuncie su candidatura a las primarias del PSOE, Caballero replicó que no puede hablar por ella pero que, en todo caso, tiene "todo" su apoyo y que "cuando llegue el momento" le pedirá que presente su candidatura. "Es un acto de alcaldes y alcaldesas, vamos a estar escuchando a Susana Díaz.", zanjó.Tras conocer esta información, cargos cercanos al ex secretario general Pedro Sánchez criticaronpara asistir a un acto que se celebrará en torno a la figura de Susana Díaz, de quien se espera que compita en las primarias del partido contra el que fuera líder del PSOE hasta el 1 de octubre de 2016, mientras que se niega a informar de las actividades de Sánchez.La diputada aragonesa Susana Sumelzo, que participó el pasado sábado en Zaragoza en un acto de Sánchez , señaló a preguntas de este diario que el PSOE de Aragón no difundió información sobre el evento convocado por el exlíder socialista. La propia Sumelzo pidió a la secretaria de Organización regional, Pilar Alegría, quea los militantes, y no obtuvo respuesta. Alegría no respondió a las llamadas de este diario.Sumelzo trasladó esa petición también a la gerente del PSOE de Aragón, Nuria Díaz, sin que la organización regional le transmitiera ninguna contestación. En el escrito que remitió al partido, cuya recepción confirmó la propia gerente a, la diputada planteó la posibilidad de enviar un correo electrónico porquea las bases socialistas, y pidió que se aplicara "el mismo criterio de difusión" que se aplica a cualquier otro acto de cargos socialistas.No es la primera ocasión en la que este acto organizado en torno a Susana Díazde alguno de los, por ahora, únicos dos aspirantes a las primarias del PSOE: el ex secretario general Pedro Sánchez y el exlehendakari y diputado por Bizkaia Patxi López.Precisamente López, en un desayuno informativo celebrado el pasado viernes en Madrid , apuntó que espera que el acto de alcaldes del PSOE convocado el próximo sábado 11 "no se convoque para que Susana Díaz haga anuncios". "Me gustaría que fuera un acto a favor del conjunto del PSOE", advirtió.